به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی، علیرضا صالح، گفت: با هدف ایجاد شفافیت و نظارت مطلوب بر روند صدور مجوزات سازمان خصوصی‌سازی به شرکت‌ها و خریداران و کنترل انطباق کیفیت اقدامات صورت گرفته با مشخصات مجوز صادر شده، سامانه هوشمند صدور و پیگیری مجوزات الکترونیک طراحی شده و به زودی رونمایی می‌شود.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اعلام این خبر اظهار کرد: «طرح جامع توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیک با هدف افزایش شفافیت فعالیت‌های این سازمان و نظارت هر چه مطلوب‌تر بر عملکرد سازمان، شرکت‌ها و خریداران در حال برنامه ریزی و اجرا بود و طی دو ماه آینده اولین گام در این طرح عملیاتی خواهد شد.»

وی تصریح کرد: «در حال حاضر شرکت‌هایی هستندکه در آنها سهام کنترلی واگذار شده و خریداران تا زمان انتقال قطعی مالکیت، برای انجام پاره‌ای از فعالیت‌های خود، ملزم به اخذ مجوز از این سازمان هستند و از آنجایی که تکمیل فرایند واگذاری شرکت‌های دولتی و یا در دست واگذاری ممکن است چندین سال به طول انجامد، پیاده سازی نظامی متمرکز و یکپارچه (هوشمند) که بتواند این مجوزات را از ابتدا تا انتها رصد و پیگیری نماید در دستور کار این سازمان قرار گرفت.»

به گفته رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی «این سامانه به گونه‌ای طراحی شده که علاوه بر رصد کامل فرآیند درخواست تا صدور یک مجوز، اقدامات صورت گرفته پس از صدور مجوز را نیز تا انتها رصد نماید. این مجوزها که بر اساس قانون بیشتر در حوزه‌های ثبت تغییرات حقوقی شرکت، تغییرات در وضعیت مالکیت بر اموال و تعهدات مالی شرکت سهامی باشند در همکاری با سایر سازمان‌ها و نهادهایی چون بانک مرکزی و سازمان ثبت شرکت‌ها پایش خواهد شد تا اطمینان حاصل آید که اقدامات انجام شده با مشخصات مجوزات صادر شده مطابقت کامل داشته باشد.»