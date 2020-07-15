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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۰۹

رئیس اداره تعاون آموزش و پرورش هرمزگان:

۱۱ هزار ثبت نام برای مسکن فرهنگیان/ تأیید ۴۵۰۰ نفر در مرحله اول

۱۱ هزار ثبت نام برای مسکن فرهنگیان/ تأیید ۴۵۰۰ نفر در مرحله اول

بندرعباس - رئیس اداره تعاون آموزش و پرورش هرمزگان گفت: با اعلام نتایج اولیه درخواست مسکن فرهنگیان، از ۱۱ هزار ثبت نامی مسکن فرهنگیان در استان، درخواست بیش از ۴۵۰۰ نفر تأیید شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد دادی پور با بیان اینکه واحدهای مسکونی فرهنگیان در چارچوب طرح اقدام ملی مسکن احداث می‌شود، اظهار داشت: ثبت نام مسکن فرهنگیان در ماه‌های پایانی سال ۹۸ آغاز شد و تا دهه آخر خردادماه ۹۹ ادامه داشت.

وی افزود: بیش از ۱۱ هزار نفر از فرهنگیان استان هرمزگان در سامانه مسکن فرهنگیان ثبت نام کردند که در پالایش اولیه بیش از چهار هزار و ۵۰۰ نفر مورد تأیید قرار گرفته اند.

دادی پور ادامه داد: اسامی افراد ثبت نامی در سه مرحله پالایش و ویرایش شده است، نخست فرم «ج» از ادارات کل راه و شهرسازی، ادارات کل ثبت اسناد و املاک و همچنین برای احراز هویت از اداره کل ثبت احوال استعلام گرفته شده است.

رئیس اداره تعاون آموزش و پرورش هرمزگان گفت: فرهنگیانی که در هر یک از مراحل پالایش اعتراض داشتند، تا ۲۳ خردادماه ۹۹ با ورود به سایت و ثبت اعتراض، پرونده آنها با استعلامات جدید به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال شد و پیش بینی می‌شود حدود سه هزار نفر از این افراد مورد تأیید قرار گیرند.

دادی پور اضافه کرد: ساخت طرح مسکن فرهنگیان در راستای تفاهم نامه منعقد شده مابین وزارت راه و شهرسازی و وزارت آموزش و پرورش به منظور اختصاص بخشی از ظرفیت طرح اقدام ملی تأمین مسکن به فرهنگیان بوده است.

این مسئول بیان کرد: اسامی افراد تأیید شده به مناطق ارسال شده است و افراد می‌توانند برای کسب آگاهی از نتایج پالایش اولیه، از طریق دایره تعاون اقدام کنند.

کد مطلب 4974026

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