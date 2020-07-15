۱۱ هزار ثبت نام برای مسکن فرهنگیان/ تأیید ۴۵۰۰ نفر در مرحله اول

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد دادی پور با بیان اینکه واحدهای مسکونی فرهنگیان در چارچوب طرح اقدام ملی مسکن احداث می‌شود، اظهار داشت: ثبت نام مسکن فرهنگیان در ماه‌های پایانی سال ۹۸ آغاز شد و تا دهه آخر خردادماه ۹۹ ادامه داشت.

وی افزود: بیش از ۱۱ هزار نفر از فرهنگیان استان هرمزگان در سامانه مسکن فرهنگیان ثبت نام کردند که در پالایش اولیه بیش از چهار هزار و ۵۰۰ نفر مورد تأیید قرار گرفته اند.

دادی پور ادامه داد: اسامی افراد ثبت نامی در سه مرحله پالایش و ویرایش شده است، نخست فرم «ج» از ادارات کل راه و شهرسازی، ادارات کل ثبت اسناد و املاک و همچنین برای احراز هویت از اداره کل ثبت احوال استعلام گرفته شده است.

رئیس اداره تعاون آموزش و پرورش هرمزگان گفت: فرهنگیانی که در هر یک از مراحل پالایش اعتراض داشتند، تا ۲۳ خردادماه ۹۹ با ورود به سایت و ثبت اعتراض، پرونده آنها با استعلامات جدید به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال شد و پیش بینی می‌شود حدود سه هزار نفر از این افراد مورد تأیید قرار گیرند.

دادی پور اضافه کرد: ساخت طرح مسکن فرهنگیان در راستای تفاهم نامه منعقد شده مابین وزارت راه و شهرسازی و وزارت آموزش و پرورش به منظور اختصاص بخشی از ظرفیت طرح اقدام ملی تأمین مسکن به فرهنگیان بوده است.

این مسئول بیان کرد: اسامی افراد تأیید شده به مناطق ارسال شده است و افراد می‌توانند برای کسب آگاهی از نتایج پالایش اولیه، از طریق دایره تعاون اقدام کنند.