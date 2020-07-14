به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، سیدمحمد ناظم الشریعه سر مربی تیم ملی فوتسال گفت: دومین اردوی ما در سال جدید پس از انجام تست PCR که روز گذشته گرفته شد، از امروز صبح در مرکز ملی فوتبال آغاز شد. در این اردو سعی کردیم باز هم از چند بازیکن جوان دعوت کنیم و حتی برخی از آنها برای نخستین بار است که به تیم ملی بزرگسالان دعوت شدند. بازیکنانی که در فصل گذشته در تیم‌های باشگاهی خود درخشیدند و توانایی حضور در این رده را دارند. از جمله مسعود یوسفی، حمید کدخدایی، رضا قنبری، محمد بیضایی و دیگر بازیکنانی که در رده امید مشغول به فعالیت بودند.

وی ادامه داد: تلاش ما بررسی شرایط بازیکنان است. در نوبت صبح که دقایقی پیش به پایان رسید، کارهای بدنی را در دستور کار قرار دادیم و در نوبت عصر کارهای تاکتیکی را آغاز می‌کنیم. هدف اصلی ما حفظ و توسعه مالکیت توپ است و در همه اردوها تلاش اولیه ما رساندن سطح مالکیت تیم به استاندارد جهانی است.

ناظم‌الشریعه درخصوص شرایط فعلی بازیکنان گفت: یکسری اطلاعات به بازیکنان داده بودیم تا تمرینات را خودشان پیگیری کنند. واقعیت این است که ۳ الی ۴ ماه دور بودن از شرایط مسابقه، باعث شده تا بازیکنان اکنون شرایط خوبی نداشته باشند، البته بد هم نیستند. تمرین و ممارست باعث افزایش مجدد سطح تاکتیکی و بدنی بازیکنان خواهد شد.

وی افزود: جلسه‌ای را هفته آینده با کمیته فوتسال و سازمان لیگ فوتسال خواهیم داشت. باید برنامه ریزی خوبی داشته باشیم. همه چیز به لیگ باز می‌گردد و با توجه به اینکه فقط ۳ ماه تا مسابقات قهرمانی آسیا داریم، نیاز جدی به شروع مسابقات لیگ داریم تا در شرایط مسابقه قرار بگیرند. به هر حال برگزاری دیدارهای دوستانه با توجه به شرایط فعلی از جمله ویروس کرونا بسیار سخت شده، پس باید از شروع و انجام مسابقات لیگ نهایت بهره را ببریم.

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران در پایان گفت: تلاش زیادی از سوی مسئولان فدراسیون و مرکز ملی فوتبال صورت گرفته تا با بهترین شرایط و رعایت کلیه پروتکل‌ها با آرامش کامل به انجام تمرینات بپردازیم.