احداث پد بالگرد در گلپایگان با هدف امدادرسانی سریع در مواقع بحران

به گزارش خبرنگار مهر، حسین یارمحمدیان ظهر سه‌شنبه در جلسه مدیریت بحران شهرستان گلپایگان با بیان اینکه در ستاد مدیریت بحران جلسات مهم شهرستانی بررسی و اقدامات لازم انجام می‌شود، اظهار داشت: در خصوص آتش سوزی در مراتع شهرستان گلپایگان تمام دستگاه‌های مربوطه را موظف کردیم تا نگهبانی و نگهداری و پیش‌بینی و پیشگیری‌های لازم را انجام دهند چون این دستگاه‌ها در مواقع بحران با اجازه فرماندار فقط می‌توانند از حریم و محدوده شهر خارج شوند که از پس اجازه خارج شدن دارند.

امسال حادثه غرق شدگی در گلپایگان نداشتیم

وی گفت: امسال تاکنون حادثه غرق شدگی در شهرستان گلپایگان نداشتیم اما برای جلوگیری از این حوادث، منابع امور آب، آتش‌نشانی و جمعیت هلال احمر کنترل و مراقبت‌های لازم به ویژه در روزهای تعطیل را انجام دهند و مردم نیز در پشت سد شنا نکنند تا اتفاقی نیافتد.

فرماندار گلپایگان تأکید کرد: شرکت سهامی زراعی گلپایگان باید ورود پیدا کنند تا برای اطفای حریق به هنگام دستگاه آتش‌نشانی را به صورت خود گردان تهیه کنند.

استفاده از ماسک در ادارات اجباری است

وی در ارتباط با وضعیت کرونا در شهرستان گلپایگان تأکید کرد: شهروندان در پیشگیری از بیماری کرونا حتماً از ماسک استفاده کنند، ادارات دولتی در گلپایگان موظف شدند و از این پس مردم و کسبه بازار برای سلامتی خود از ماسک استفاده کنند.

یارمحمدیان گفت: اگر مردم شهرستان از ماسک استفاده کنند نتیجه آن اعلام وضعیت سفید در گلپایگان است، برگزاری مجلس ترحیم در منازل و مساجد ممنوع است و مراسم تشییع جنازه در حد کوتاه باید انجام شود.

یارمحمدیان متذکر شد: اگر تالارهای شهرستان پروتکل‌های بهداشتی رعایت نکنند نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی و شبکه بهداشت و درمان طبق قانون می‌توانند برخورد قضائی انجام دهند.

وی گفت: طبق مصوبات ستاد کرونا رانندگان اتوبوس‌ها و تاکسی‌های درون شهری و برون شهری ضمن استفاده از ماسک نباید مسافرین بدون ماسک را سوار کنند، دفاتر خدماتی ملزم به رعایت پروتکل‌های بهداشتی هستند در غیر این صورت برخورد قانونی خواهد شد.

سه واحد تولید ماسک در گلپایگان داریم

فرماندار گلپایگان با بیان اینکه باشگاه‌های ورزشی و مراکز عمومی در گلپایگان علاوه بر ماسک از مواد ضد عفونی کننده به صورت مستمر استفاده کنند تا کرونا را در شهرستان شکست دهیم، بیان داشت: در شهرستان دو واحد تولید ماسک به نرخ مناسب وجود دارد که یک واحد دیگر نیز به زودی اضافه می‌شود، روزانه ۱۱ هزار عدد ماسک در گلپایگان با نرخ یک هزار تومان تولید می‌شود و با نرخ یک هزار و ۲۵۰ تومان به دست مصرف کننده باید برسد.

احئاث پد بالگرد در گلپایگان

وی از احداث پد بالگرد در گلپایگان خبر داد و گفت: مدیریت سد کوچری با شهرستان گلپایگان نیست اما در ستاد بحران مصوب شده تا اقدامات ایمنی سد را انجام دهند که از مردادماه گشت قایق موتوری در سد کوچری راه‌اندازی می‌شود تا حادثه غرق شدگی در شهرستان جلوگیری و یا به نحوی کنترل شود.

سه واحد عرضه قلیان در گلپایگان پلمپ شد

یارمحمدیان با بیان اینکه عرضه قلیان غیرقانونی است، ادامه داد: در مصوبات کرونا یکی از ابزارهای انتقال ویروس کرونا مراکز عرضه قلیان عنوان شد که تعزیرات حکومتی و شبکه بهداشت و درمان و اتاق اصناف گشت مشترک دارند که در این خصوص سه عرضه قلیان در گلپایگان پلمپ شد.