تلاش حداکثری برای تحقق شعار جهش تولید لازم است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اصفهانی روز سه شنبه در آئین معارفه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در اراک، اظهار کرد: امروز دشمنان درصدد وارد کردن ضربه‌های اقتصادی به کشور هستند، به‌طوری که با تعطیلی واحدهای تولیدی می‌خواهند اشتغال و تولید را زمین بزنند.

وی ادامه داد: امروز کشور در جنگ اقتصادی قرار گرفته و در مقابله با هجمه‌های دشمنان باید خود را تجهیز کنیم، امروز نفرات اول این جبهه بزرگ‌مردان عرصه تولید هستند، افرادی در حوزه تولید، صنعت، معدن و تجارت و اصناف زحمت می کشند. این مقاومت و همدلی شکل نخواهد گرفت مگر با همدلی.

به گفته سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، باید توان خود را باور کنیم چرا که ایرانی‌ها در مقابل سختی‌ها مقاوم‌تر هستند و در طول تاریخ ایستادگی کردیم و این ایستادگی مرهون همدلی، همگرایی و وحدت بین مسئولین و بزرگ مردان تولید است.

اصفهانی، همدلی بین تولیدکنندگان و مسئولین در بخش‌های مختلف اقتصادی و تولیدی استان مرکزی را نشان از به وجود آمدن امید در پایتخت تولیدی کشور برشمرد.

وی گفت: در سخت‌ترین تحریم‌ها اصناف به کشور کمک کردند و امروز با همدلی، تولیدکنندگان و سیاست گزاران از صادرکنندگان کالاها و ملزومات بهداشتی هستیم که از خودباوری همگان نسبت به این موضوع نشأت می‌گیرد.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: وزارت صمت در انجام چهار محور اساسی از قبیل جهش تولید، ساخت داخل، تنظیم بازار و انجام صادرات و جلوگیری از واردات بی رویه مصمم است و با تکیه بر کمک سازمان‌های مردم نهاد، انجمن‌ها، اتحادیه‌های تعاونی و… توانسته در کشور نقش آفرینی کند.

به گزارش مهر، در این آئین سعید جعفری کرهرودی به عنوان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی معرفی شد.