تخصیص ۳۵ میلیارد تومان اعتبار جدید به پروژه پل قدس اردبیل

حجت الاسلام سید کاظم موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر دلیل تأخیر در تکمیل پروژه مهم پل قدس اردبیل را کمبود اعتبارات دانسته و عنوان کرد: این پروژه که یکی از مطالبات مهم مردم اردبیل است و سالیان طولانی از آغاز عملیات اجرایی آن سپری شده اما این پروژه تاکنون تکمیل و به بهره برداری نرسیده است.
وی تکمیل این پل را عاملی مهم در کاهش ترافیک شهری عنوان کرد و افزود: از شهردار اردبیل و اعضای شورای شهر خواستارم تا با بودجه ۳۵ میلیارد تومانی که اخیراً توسط یکی از بانکها با پیگیریهای مستمر به این پروژه اختصاص یافته طبق قول شهردار تا پایان سال جاری این پروژه تکمیل و به بهره برداری برسد.
رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طولانی شدن پروژههای عمرانی در سطح شهر باعث میشود تا امید مردم به مسئولین برای رفع مشکلات آنان کاهش یابد لذا جدیت در اتمام تمامی پروژههای نیمه تمام میتواند در مردم امیدواری به وجود آورده و آنان را در رسیدن به مطالباتشان خرسند کند.
حجت الاسلام موسوی تاکید کرد: وظیفه مسئولین، خدمت رسانی به مردم و پاسخگویی به مطالبات آنان است و جز این رسالتی بر دوش آنان نیست لذا دستگاههای اجرایی با هم افزایی باید در جهت رفع مشکلات مردم برآیند.
وی از پیگیریهای مستمر درباره جذب بودجه به پروژههای عمرانی استان اردبیل خبر داد و گفت: با توجه به اینکه در مواردی سهم استان از پروژههای نیمه تمام فراموش میشد لذا با پیگیریهای به عمل آمده سهم اردبیل از تمامی اختصاصات به پروژههای نیمه تمام جذب این استان شده است.
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