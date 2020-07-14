۴۱ نفر به تعداد بیماران کرونا در زنجان افزوده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز قزلباش با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته ۴۱ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شده، گفت: در مجموع تاکنون تست کرونای ۲ هزار و ۲۸۸ نفر بر اساس یافته‌های آزمایشگاهی مثبت اعلام شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان افزود: در حال حاضر ۶۵۳ نفر به علت ابتلاء به ویروس کرونا در مراکز درمانی استان زنجان بستری شده اند.

قزلباش با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته چهار نفر در استان زنجان بر اثر ابتلاء به بیماری کرونا جان باختند، گفت: در مجموع تاکنون ۲۲۵ نفر به علت ابتلاء به این ویروس در استان جان خود را در زنجان از دست داده‌اند.

وی افزود: از مجموع بیماران مبتلا به این ویروس هم تا به امروز هزار و ۸۲۳ نفر با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شده‌اند.

قزلباش گفت: تاکنون ۷ هزار و ۳۵ نفر به علت مشکوک بودن به این ویروس در مراکز درمانی استان نمونه برداری و بستری شده‌اند.