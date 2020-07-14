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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۲۴

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان ایلام خبر داد؛

امدادرسانی هلال احمر به ۳ فرد گرفتار در ارتفاعات «چرمین» سیروان

امدادرسانی هلال احمر به ۳ فرد گرفتار در ارتفاعات «چرمین» سیروان

ایلام-مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان ایلام گفت: در یک عملیات نجاتگران هلال احمر به سه فرد گیر افتاده در ارتفاعات کوه چرمین شهرستان سیروان امدادرسانی کردند.

علی اصغر علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز در پی تماس‌های مردمی با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر مبنی بر گرفتار شدن سه نفر در ارتفاعات کوه چرمین بلافاصله تیم امداد و نجات کوهستان شهرستان سیروان به محل اعزام و عملیات جستجو و نجات افراد گرفتار شده آغاز شد.

وی گفت: پس از پنج ساعت تلاش بی وقفه نجاتگران هلال احمر، سه فرد گرفتار شده که غیر بومی استان بودند و به دلیل عدم آشنایی کافی با منطقه در تاریکی شب مسیر خود را گم کرده بودند و قادر به ادامه مسیر نبودند، توسط نجاتگران به پایین کوه منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان ایلام گفت: هموطنان در صورت گرفتار شدن در سوانح و حوادث برای دریافت خدمات با شماره ۱۱۲ امداد و نجات در هر ساعت از شبانه روز تماس برقرار کنند.

کد مطلب 4974064

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