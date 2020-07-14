به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد سالاری ظهر امروز سه شنبه در نشست با شهردار و مدیران شهرداری کرمانشاه اظهار داشت: اگر چه در شرایط سخت اقتصادی قرار داریم اما با توجه به رونق ساخت و ساز می‌توانیم از این بحران اقتصادی عبور کنیم.

معاون امور عمرانی استاندار کرمانشاه افزود: شعار امسال مبنی بر جهش تولید با رونق ساخت و ساز می‌تواند محقق شود.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت ساخت و ساز به گونه‌ای است که از همان ابتدا می‌تواند اشتغالزایی به دنبال داشته باشد و به رونق اقتصاد هم کمک کند.

سالاری اظهار داشت: اجرای پروژه‌های مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن که در دستور کار قرار دارد می‌تواند در رونق ساخت و ساز بسیار مؤثر باشد و در این راستا می‌توانیم از ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده کنیم.

وی گفت: در طرح اقدام ملی مسکن سهم استان کرمانشاه ۱۲ هزار واحد است که امسال ساخت ۹ هزار واحد آن آغاز خواهد شد و این کار همت بالایی را می‌طلبد.

معاون امور عمرانی استاندار کرمانشاه بیان کرد: در شهرداری‌ها هرروز مسائل آنی پیش می‌آید در عین حال که باید به این مسائل رسیدگی شود نباید سیاست بلندمدت برای کرمانشاه فراموش شود.

وی ادامه داد: شهرداری‌ها سازمانهای خودگردانی هستند و از محل درآمدهای خود می‌توانند برای پیشبرد اهداف استفاده کنند لذا مشکلات اقتصادی مردم می‌تواند بر کاهش درآمد شهرداری‌ها تأثیر بسزایی بگذارد.

وی گفت: بر همین اساس شهرداری و مدیران آن در این شرایط باید نهایت همکاری و مساعدت با مردم به خصوص اقشار کم درآمد را داشته باشند و به سمت درآمدهای پایدار حرکت کنند.



معاون عمرانی استانداری کرمانشاه افزود: با توجه به شرایط و منابع محدود، شهرداری نمی‌تواند به جایگاه لازم برای شهر برسد لذا پهن کردن فرش قرمز برای سرمایه‌گذاران از نکات با اهمیتی است که باید شهرداری مد نظر داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه وظیفه شهرداری مقابله با تخلفات است اما در این شرایط سخت اقتصادی حاکم بر کشور که بیماری کرونا نیز بر آن افزوده است باید به نحوی اقدام کنند که مشکلات و معضلات اجتماعی به دنبال نداشته باشد و در حد امکان با مردم تعامل و همکاری داشته باشند.