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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۹:۵۷

مدیر جهادکشاورزی بهار خبر داد:

پیش بینی برداشت ۷۰ هزار تن گندم از مزارع شهرستان بهار

پیش بینی برداشت ۷۰ هزار تن گندم از مزارع شهرستان بهار

همدان - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار از پیش بینی برداشت ۷۰ هزار تن گندم از مزارع این شهرستان در سال جاری خبر داد.

عبدالحسین اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فصل برداشت مزارع جو از اواخر خرداد ماه آغاز شده و برداشت گندم نیز از نیمه اول تیرماه ماه در شهرستان بهار آغاز شد.

وی با اشاره به میزان کل تولید گندم و جو از سطح مزارع شهرستان بهار ابراز کرد: از مجموع ۴۲ هزار هکتار مزارع دیم و آبی گندم در سطح شهرستان بهار پیش‌بینی می‌شود ۷۰ هزار تن گندم برداشت و حدود ۴۰ هزار تن مازاد برمصرف از کشاورزان خریداری شود.

مدیر جهاد کشاورزی بهار به تعیین نرخ خرید تضمینی گندم اشاره کرد و گفت: امسال هر کیلو گندم به مبلغ دو هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌شود و با توجه به افزایش بیش از ۸۰۰ تومانی در مقایسه با سال گذشته، امیدواریم با استقبال خوب کشاورزان در تحویل این محصول مواجه شویم

وی بیان کرد: عملیات برداشت گندم و جو با ۲۸۵ دستگاه کمباین در سطح شهرستان بهار انجام می‌شود و نرخ برداشت به صورت ساعتی و هکتاری محاسبه می‌شود.

کد مطلب 4974082

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