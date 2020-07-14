پیش بینی برداشت ۷۰ هزار تن گندم از مزارع شهرستان بهار

عبدالحسین اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فصل برداشت مزارع جو از اواخر خرداد ماه آغاز شده و برداشت گندم نیز از نیمه اول تیرماه ماه در شهرستان بهار آغاز شد.

وی با اشاره به میزان کل تولید گندم و جو از سطح مزارع شهرستان بهار ابراز کرد: از مجموع ۴۲ هزار هکتار مزارع دیم و آبی گندم در سطح شهرستان بهار پیش‌بینی می‌شود ۷۰ هزار تن گندم برداشت و حدود ۴۰ هزار تن مازاد برمصرف از کشاورزان خریداری شود.

مدیر جهاد کشاورزی بهار به تعیین نرخ خرید تضمینی گندم اشاره کرد و گفت: امسال هر کیلو گندم به مبلغ دو هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌شود و با توجه به افزایش بیش از ۸۰۰ تومانی در مقایسه با سال گذشته، امیدواریم با استقبال خوب کشاورزان در تحویل این محصول مواجه شویم

وی بیان کرد: عملیات برداشت گندم و جو با ۲۸۵ دستگاه کمباین در سطح شهرستان بهار انجام می‌شود و نرخ برداشت به صورت ساعتی و هکتاری محاسبه می‌شود.