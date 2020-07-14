سینماها و سالن های تئاتر در استان تهران یک هفته تعطیل است

حمیدرضا گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات تعطیلیهای یک هفتهای در استان تهران اظهار داشت: فعالیتهای ورزشی به ویژه ورزشهای پر برخورد از جمله کشتی و ورزشهای رزمی، مراکز تفریحی اعم از آبی و غیره، باغ وحشها، استخرهای سرپوشیده، فعالیت باشگاههای بدنسازی و کلیه مراسم اجتماعی، فرهنگی و همایشها به مدت یک هفته متوقف میشود.
معاون استاندار تهران افزود: فعالیت کافهها، کافی شاپ ها، چایخانهها و تالارهای پذیرایی نیز به مدت یک هفته لغو میشود، و از همه اصناف و مجتمعها انتظار همکاری بیشتری داریم.
گودرزی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که «آیا سینماها و سالنهای تئاتر نیز تعطیل هستند؟» گفت: بله سینماها و سالنهای تئاتر نیز جزو مراکز و مراسم فرهنگی بوده و تعطیل هستند.
وی تاکید کرد: از همه شهروندان تقاضا میشود تا با رعایت پروتکلهای بهداشتی زمینه را برای عبور از این شرایط فراهم کنند؛ چراکه در صورت عدم رعایت این نکات با بررسی انجام شده امکان بازگشت محدودیتهای بیشتر وجود دارد که امید است با همراهی مردم و اصناف مجبور به چنین اقدامی نشویم.
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