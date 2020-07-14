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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۵۰

سردار ذوالقدری خبر داد

کشف ۲۱۰ میلیارد لوازم خانگی قاچاق در جنوب تهران

کشف ۲۱۰ میلیارد لوازم خانگی قاچاق در جنوب تهران

رئیس پلیس امنیت عمومی تهران از شناسایی انبار کالای قاچاق در جنوب تهران و کشف بیش از یک هزار عدد لوازم خانگی قاچاق به ارزش ۲۱۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی ذوالقدری در تشریح این خبر اظهار کرد: روز گذشته خبری مبنی بر دپو لوازم خانگی قاچاق در انباری در حوالی شور آباد تهران دریافت شد و بلافاصله بررسی موضوع و شناسایی محل انباری در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی تهران قرار گرفت.

وی با بیان اینکه تحقیقات پلیسی حکایت از صحت خبر دریافتی داشت، تصریح کرد: با شناسایی هویت مالک انباری و نشانی دقیق آن، نتیجه تحقیقات انجام شده به مرجع قضائی منعکس و دستور دستگیری متهم و بازرسی از این انباری‌ها اخذ شد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: با هماهنگی مقام قضائی صبح امروز تیمی از مأموران پایگاه نهم پلیس امنیت پایتخت به آدرس اعلامی اعزام و موفق شدند در یک عملیات متهم را دستگیر و در بازرسی از این انبار ۳۲۷ دستگاه یخچال فریزر، ۲۸۹ دستگاه ماشین لباسشویی و ۳۸۸ دستگاه ماشین ظرف‌شویی فاقد مجوزهای گمرکی و بارنامه کشف کنند.

رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی کالای کشف شده را حدود ۲۱۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند خاطرنشان کرد: با دستور قضائی، انبار مذکور پلمب و متهم برای سیر مراحل قانونی، تحویل مرجع قضائی شد.

کد مطلب 4974084

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