کشف ۲۱۰ میلیارد لوازم خانگی قاچاق در جنوب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی ذوالقدری در تشریح این خبر اظهار کرد: روز گذشته خبری مبنی بر دپو لوازم خانگی قاچاق در انباری در حوالی شور آباد تهران دریافت شد و بلافاصله بررسی موضوع و شناسایی محل انباری در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی تهران قرار گرفت.

وی با بیان اینکه تحقیقات پلیسی حکایت از صحت خبر دریافتی داشت، تصریح کرد: با شناسایی هویت مالک انباری و نشانی دقیق آن، نتیجه تحقیقات انجام شده به مرجع قضائی منعکس و دستور دستگیری متهم و بازرسی از این انباری‌ها اخذ شد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: با هماهنگی مقام قضائی صبح امروز تیمی از مأموران پایگاه نهم پلیس امنیت پایتخت به آدرس اعلامی اعزام و موفق شدند در یک عملیات متهم را دستگیر و در بازرسی از این انبار ۳۲۷ دستگاه یخچال فریزر، ۲۸۹ دستگاه ماشین لباسشویی و ۳۸۸ دستگاه ماشین ظرف‌شویی فاقد مجوزهای گمرکی و بارنامه کشف کنند.

رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی کالای کشف شده را حدود ۲۱۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند خاطرنشان کرد: با دستور قضائی، انبار مذکور پلمب و متهم برای سیر مراحل قانونی، تحویل مرجع قضائی شد.