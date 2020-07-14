۲۰۵ فقره جواز تاسیس توسط سازمان صمت مرکزی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید فرخی روز سه شنبه در آئین معارفه رئیس جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در اراک، اظهار کرد: با وجود مشکلات اقتصادی و تحریم‌های دشمنان استان مرکزی توانسته شعار رونق تولید در سال گذشته را محقق سازد.

وی ادامه داد: سند جهش تولید در استان عملیاتی شده است و امیدواریم با دنبال کردن و اجرای آن شعار جهش تولید تحقق پیدا کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی افزود: در سه ماهه نخست سال گذشته ۱۶۴ جواز تأسیس با سرمایه گذاری ۱۸ هزار و۵۸۸ میلیارد ریال در این استان صادر شد اما با وجود مشکلات و تعطیلی‌های ناشی از کرونا در سه ماهه نخست امسال این رقم به ۲۰۵ فقره رسیده است و از نظر حجم سرمایه گذاری دارای ۸۲ درصد رشد بوده است.

به گفته فرخی، در سه ماهه نخست پارسال ۶۰ پروانه بهره برداری با ۱۸ میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال در استان مرکزی صادر شد اما این مهم در سه ماه نخست امسال به ۶۳ مورد با سرمایه گذاری بیش از ۴۰ میلیارد ریال رسیده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در این آئین اظهار کرد: در نظر داریم در مسیر چهارگانه وزارت صمت در بحث اتمام پروژه‌های نیمه تمام، جهش تولید، ساخت داخل، مدیریت تنظیم بازار و… گام برداریم.

وی ادامه داد: هدف حفظ حقوق مصرف کننده و تولید کننده است چرا که حق دارند در این شرایط اقتصادی فعالیت کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با اشاره به همکاری این سازمان با تشکل‌ها، افزود: با سازمان بازرسی و اتاق اصناف همکاری وجود دارد و در بخش صدور مجوزها بخشی از وظایف به خانه صنعت تفویض شده است.

جعفری کرهرودی گفت: در زمینه توسعه صادرات و تجارت با اتاق بازرگانی و با نظام مهندسی معدن نیز در حوزه معدن همکاری وجود دارد.

وی افزود: فعال سازی واحدهای راکد و نیمه فعال در حوزه صنعت و معدن عارضه یابی شده است و بعضی‌ها به تأمین مالی و بخشی به برنامه ریزی نیاز دارد تا به تعهد فعال سازی این واحدها تا پایان سال دست پیدا کنیم.

جعفری عنوان کرد: مجازی کردن فعالیت‌های سازمان صمت استان را پیگیر هستیم تا بتوان اقدامات بیشتری انجام داد.