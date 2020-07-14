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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۲۰

مربی تیم فوتبال پرسپولیس:

بازی با فولاد یک فینال است/ با نبود بیرانوند باید کنار بیاییم

بازی با فولاد یک فینال است/ با نبود بیرانوند باید کنار بیاییم

مربی تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به جدایی علیرضا بیرانوند از این تیم گفت: با چالش نبود او باید کنار بیاییم و مقابل فولاد که یک فینال است به پیروزی برسیم.

به گزارش خبرنگار مهر، داود فنایی مربی دروازه بان پرسپولیس در خصوص جدایی علیرضا بیرانوند از این تیم و پیوستن او به آنتورپ بلژیک گفت: فکر می کنم در سه چهار سال گذشته یکی از ارکان موفقیت تیم پرسپولیس بیرانوند بوده است. او یکی از بهترین های آسیاست. امیدوارم بیرانوند روزی به پرسپولیس بازگردد.

وی افزود: روزی که بیرانوند چنین قراردادی را بست فکر می کردیم او را تا آخر فصل داریم اما شیوع بیماری کرونا مانع از انجام آن شد و حالا مجبوریم بدون او کار را با رادو و بیات که گلر جوان تیم است، ادامه دهیم. کار خیلی سختی داریم و باید با چالش نبود بیرانوند کنار بیاییم.

فنایی در خصوص عملکرد بوژیدار رادوشوویچ در دو بازی گذشته برای پرسپولیس تصریح کرد: بازیکنان تیم پس از ۱۲۰ روز در میدان حاضر شدند که کار بسیار سختی است. با تمام وجود بازی می کنند، امیدوارم این روند ادامه داشته باشد.

مربی پرسپولیس در مورد بازی با فولاد یادآور شد: چهارمین فینال را پس از شروع دوباره بازی ها مقابل این تیم داریم. آنها تیم خیلی خوبی هستند و کاملاً به این موضوع واقف هستیم. من فکر می کنم این بازی حکم فینال را دارد و قهرمانی با کسب این پیروزی و تنها یک امتیاز دیگر از ۵ بازی بعدی  کسب می شود.

کد مطلب 4974087
مهدی مرتضویان

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    نظرات

    • استقلالی IR ۰۳:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
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      شمابازی نکنین هم قهرمان هستین مثل بازی با سپاهان ببینیم چطور قهرمان شدید. ماچونی فراری شد . پدیده را شب بازی باشما از بازیکنانش محروم کردن. سه سال از یه مربی رایگان درجه یک استفاده کردین که اگر هم تیم دیگر بود کمیته انظباطی پدرش را دراورده بود

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