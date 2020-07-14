آتش سوزی جنگلها و مراتع دمچنار شهرستان بویراحمد مهار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ کناری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این آتش سوزی بیشتر مراتع را درگیر کرده و درختان جنگلی در این آتش سوزی خسارت ندیدند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نیز تعدادی از نیروهای بخشداری، دهیاران و منابع طبیعی در منطقه حضور دارند، گفت: به دلیل وزش باد شدید در منطقه احتمال شعله ور شدن آتش وجود دارد و نیروها برای مهار آمادگی کامل دارند.

کناری افزود: در این آتش سوزی ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر از مراتع دمچنار طعمه حریق شد.

وی اظهار داشت: ۲۰۰ نفر در این آتش سوزی برای مهار آتش کردند و این آتش به کمک نیروهای منابع طبیعی، محیط زیست، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، نیروهای امدادی تیپ ۴۸ فتح، بسیج، آتش نشانی یاسوج، چیتاب و سرآبتاوه، هلال احمر، جهادکشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، دانشگاه یاسوج، شوراها، دهیاران، نیروهای مردمی و اورژانس هوایی و زمینی مهار شد.