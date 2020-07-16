خبرگزاری مهر - گروه استانها: ویروس کرونا از اسفندماه سال گذشته میهمان ناخوانده کشور است و اگر میخواهیم روند زندگی روزمره مان مختل نشود باید دستورالعملهای بهداشتی را رعایت کنیم اما در برخی نقاط همچنان برخی مردم به این موضوع بی توجه هستند.
برای بررسی چگونگی حضور مردم در سطح شهر سری به میدان میوه و تره بار قوجان زدیم ولی گویا هنوز برخی کرونا را باور نکردهاند؛ عدم رعایت فاصله اجتماعی و استفاده نکردن از ماسک در میدان تره و بار میتواند در این روزهای کرونایی مشکل جدی برای شهروندان ایجاد کند.
یکی از فروشندگان میوه و تره بار در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این سوال که چرا ماسک نزده است، گفت: تا به این لحظه ماسک بر صورت داشتم اما الان هوا گرم است و در اینجا ماسک زدن واقعاً سخت است و مجبورم دست و صورتم را آبی بزنم تا خنک شوم و ماسک را از روی صورتم برداشتم و فراموش کردم که آن را بزنم.
به کارگران خود تذکر دادم اما توجهی به توصیهها ندارند
یکی دیگر از فروشندگان در پاسخ به این سوال که چرا کارگران شما ماسک بر صورت ندارند، گفت: چند بار به کارگران خود تذکر دادم اما آنها توجهی به این توصیهها ندارند.
چند فروشنده که در گوشهای از میدان بدون ماسک مشغول صحبت هستند، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، گفتند: تا چند دقیقه پیش که اینجا شلوغ بود، ماسک بر صورت داشتیم و هم اکنون که خلوت است ماسک را برداشتهایم تا حال و هوایمان عوض شود.
علاوه بر فروشندگان، مردم نیز اصول بهداشتی را در بازار رعایت نمیکنند و در پاسخ به سوال ما آنها هم دلایلی مثل اینکه یادم رفت، عجله داشتم، هوا گرم است و به خاطر همین ماسکم را برداشتم و… را بیان کردند ولی باید توجه داشت که تا زمانی که همتی همگانی برای رعایت اصول بهداشتی نباشد، نمیتوانیم میزان شیوع ویروس را کنترل کنیم.
ضرورت رعایت دستورالعملهای بهداشتی از سوی اصناف
سرپرست شبکه بهداشت و درمان قوچان در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت رعایت دستورالعملهای بهداشتی از سوی اصناف، گفت: رعایت اصول بهداشتی بیش از سایر مردم اول برای خود فرد مفید است و با رعایت نکردن راه را برای ابتلا به این ویروس منحوس باز میکنیم.
داوود خوش شکن اظهار کرد: در روزهای آینده گروهی متشکل از بازرسان شبکه بهداشت و فرمانداری به میدان میوه و تره بار اعزام خواهیم کرد تا به غرفهها تذکر جدی دهند که اگر رعایت نکنند غرفههای آنها را پلمب خواهیم کرد.
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