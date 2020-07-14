  1. استانها
  2. فارس
۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۰۱

مسئول دامپزشکی لامرد معرفی شد

مسئول دامپزشکی لامرد معرفی شد

لامرد-با حکم مدیر کل دامپزشکی فارس، نصراله برنده نژاد رئیس اداره دامپزشکی لامرد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکمی از طرف حمیدرضا ناظمی مدیر کل دامپزشکی فارس، نصراله برنده نژاد به عنوان رئیس اداره دامپزشکی لامرد معرفی و از خدمات هومن محبی تقدیر شد.

در این رهگذر نصراله برنده نژاد رئیس اداره دامپزشکی لامرد در جلسه‌ای با حضور مدیر و کارشناسان جهادکشاورزی گفت: از جمله وظایف دامپزشکی نظارت بر تهیه، توزیع و عرضه مواد خام دامی است که در همین راستا با بازدیدها و کارشناسی‌های منظم پیگیری خواهد شد تا سبد غذایی مردم، بهداشتی تهیه و بهداشتی توزیع و به دست مصرف کنندگان برسد.

برنده نژاد تأکید کرد: وضعیت تولید گوشت سفید و قرمز، تخم مرغ، تخصیص خوراک دام و طیور و سهمیه‌های مرتبط به صورت منظم رصد شده و به جد پیگیری خواهیم کرد.

کد مطلب 4974111

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه