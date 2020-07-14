مسئول دامپزشکی لامرد معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکمی از طرف حمیدرضا ناظمی مدیر کل دامپزشکی فارس، نصراله برنده نژاد به عنوان رئیس اداره دامپزشکی لامرد معرفی و از خدمات هومن محبی تقدیر شد.

در این رهگذر نصراله برنده نژاد رئیس اداره دامپزشکی لامرد در جلسه‌ای با حضور مدیر و کارشناسان جهادکشاورزی گفت: از جمله وظایف دامپزشکی نظارت بر تهیه، توزیع و عرضه مواد خام دامی است که در همین راستا با بازدیدها و کارشناسی‌های منظم پیگیری خواهد شد تا سبد غذایی مردم، بهداشتی تهیه و بهداشتی توزیع و به دست مصرف کنندگان برسد.

برنده نژاد تأکید کرد: وضعیت تولید گوشت سفید و قرمز، تخم مرغ، تخصیص خوراک دام و طیور و سهمیه‌های مرتبط به صورت منظم رصد شده و به جد پیگیری خواهیم کرد.