محرم روزبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامههای هفته ازدواج اظهار کرد: با توجه به شیوع مجدد کرونا برنامههای هفته ازدواج به صورت محدود و در فضای مجازی برگزار میشود.
وی افزود: ۴۰ برنامه فرهنگی به همین مناسبت با مشارکت سازمانهای مردم نهاد در استان همدان برگزار خواهیم کرد.
معاون ورزش و جوانان استان همدان با اشاره مشکلات پرداخت وامهای ازدواج در استان همدان گفت: مشکل اصلی وامهای ازدواج ضامن بوده و بعضی از بانکها یک ضامن با فیش حقوقی بالا و بعضی از بانکها با توجه به افزایش مبلغ وام ازدواج به ۵۰ میلیون تومان ۳ ضامن را درخواست میکنند و ما اهرم فشاری در این زمینه نداریم.
روزبه عنوان کرد: همچنین مشکل دیگر گذشت زمان عقدنامه بوده به طور مثال اگر یک ساعت هم از دو سال گذشته باشد بانکها وام را پرداخت نمیکنند که مکاتبات ما هم در این زمینه بی تأثیر بوده است.
وی با اشاره به پرداختی وامهای ازدواج در استان همدان بیان کرد: طی ۳ ماهه نخست سال جاری ۷ هزار و ۴۰۰ درخواست وام در استان همدان ثبت و از این تعداد ۳ هزار و ۴۰۰ فقره وام پرداخت شده است.
معاون ورزش و جوانان استان همدان عنوان کرد: از مدیران بانکهای استان همدان درخواست داریم نهایت همکاری را با توجه به مشکلات اقتصادی با جوانان متقاضی وام ازدواج داشته باشند.
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