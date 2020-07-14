مرگ ۱۰ بیمار مبتلا به کرونا در فارس/آمار قربانیان به ۲۷۹ نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبری بعد از ظهر سه شنبه با حضور در استودیو سلامت فارس افزود: از ابتدای شیوع کرونا تا امروز ۱۸۵ هزار و ۹۳۱ تست شناسایی و تشخیص این بیماری در آزمایشگاههای سراسر استان فارس انجام شده و تاکنون ۲۳ هزار ۵۹۵ نفر مبتلا به کروناویروس شناسایی شده اند.
وی اظهار کرد: همچنین در ۲۴ ساعت گذشته ۱۰ نفر از هم استانیها در اثر این بیماری جان خود را از دست داده اند که تعداد فوتیهای فارس به عدد ۲۷۹ نفر افزایش پیدا کرده است.
معاون درمان دانشگاه ادامه داد: در پی اقدامات درمانی مناسبی که در مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستانهای استان انجام شده، تاکنون ۱۹ هزار و ۷۲ نفر بهبود یافته و از ایزوله خانگی خارج یا از بیمارستان مرخص شده اند.
دکتر اکبری افزود: بر اساس آخرین آمار و اطلاعات ارسالی از بیمارستانهای سراسر استان فارس، در حال حاضر ۷۰۰ بیمار مشکوک در بیمارستانها بستری شده اند که ۹۱ نفر از این افراد به دلیل وخامت شرایط بالینی در بخشهای مراقبتهای ویژه بستری و نیازمند ارائه خدمات ویژه هستند.
او با اعلام اینکه ظرفیت بستری بیماران در بیمارستانهای استان محدود است و کارکنان مجموعه بهداشت و درمان در مدت ماههای گذشته تمام توان و تلاش خود را برای حفظ سلامتی مردم استان به کار گرفته اند، از مردم خواست با رعایت فاصله فیزیکی، اقدامات جدی ایمنی را رعایت کنند، دستها را به طور منظم بشویند، از ماسک استفاده کنند و در اجتماعات شرکت نکنند تا با مشارکت و همکاری مردم بتوانیم بر این بیماری پیروز شویم.
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