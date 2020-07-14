کرونا ظرف ۲۴ ساعت جان ۱۸ نفر را در کرمان گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شفیعی بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تعداد موارد بستری قطعی مبتلا به کرونا هم اکنون در بیمارستان‌های استان کرمان ۳۱۴ نفر است.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد ۱۸۱ نفر در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان بستری هستند، افزود: در حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ۲۶ نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ۵۹ نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم ۱۱ نفر و حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان ۳۷ نفر در بیمارستان‌های استان کرمان بستری هستند.

شفیعی بیان کرد: تعداد کل موارد بستری دارای تست مثبت کرونا در استان کرمان از ابتدا تاکنون دو هزار و ۷۱۷ نفر است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: موارد جدید بستری طی ۲۴ ساعته گذشته در بیمارستان‌های استان کرمان ۷۹ نفر است که از این تعداد ۳۵ مورد از حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دو مورد حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۳۰ مورد حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، هفت مورد حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم و پنج مورد حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان است.

وی بیان کرد: تعداد فوتی‌های قطعی ابتلاء به کووید ۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته ۱۸ نفر شامل ۹ نفر شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان، شش نفر شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی جیرفت و دو نفر شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بم و یک مورد حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان است.

بنا به گفته سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان شمار️ مجموع جانباختگان ابتلای قطعی به کووید ۱۹ از ابتدا تا کنون در استان کرمان به ۲۶۵ نفر رسیده است.