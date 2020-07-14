به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حشمت الله ملکی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران دایره آگاهی با تشدید اقدامات نظارتی حین کنترل بارهای صادره از ایستگاه راه آهن تهران در انبار توشه، به تعدادی کارتن و گونی در پوشش مرسوله پستی مشکوک شدند.

وی با بیان اینکه شیوه و شگرد اغلب قاچاقچیانی که صنعت ریلی کشور را برای این منظور انتخاب می‌کنند استفاده از مرسوله‌های پستی است، افزود: همکاران هوشیار بنده با توجه به عدم ارائه مدارک مثبته گمرکی اجازه هرگونه فعالیت را به سودجویان و افراد فرصت طلب نداده و بار موصوف را برابر قانون و مقررات توقیف می‌کنند.

فرمانده پلیس راه آهن کشور تصریح کرد: در اجرای دستور مقام قضائی با حضور نمایندگان اداره پست، بار توقیف شده به تفکیک مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت ۸۲ هزار و ۸۰۰ نخ سیگار خارجی، ۳۶ جفت کتانی ورزشی و ۲۲ دستگاه انواع لوازم آشپزخانه خارجی کشف و برابر دستور مقام قضائی تحویل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) شد.

سردار ملکی در خاتمه با اعلام اینکه کارشناسان ارزش ریالی این تعداد کالای قاچاق را یک میلیارد و ۴۹ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال برآورد کردند، خاطرنشان کرد: در راستای مبارزه با این پدیده شوم و کمک به جهش تولید و حمایت از کالای ایرانی، اقدامات فنی پلیسی اعم از پایش و بررسی کالاهای وارده و صادره در ایستگاه‌ها و انبار توشه، رصد مجرمان و قاچاقچیان که قصد قاچاق کالا از طریق خطوط ریلی را دارند به صورت ویژه در دستور کار این پلیس قرار دارد.