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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۰۷

مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد:

رادیوگرافی دیجیتال درمانگاه تأمین اجتماعی دهدشت راه اندازی شد

رادیوگرافی دیجیتال درمانگاه تأمین اجتماعی دهدشت راه اندازی شد

یاسوج- مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: رادیوگرافی دیجیتال درمانگاه تخصصی تأمین اجتماعی دهدشت راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیام اکبری بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این رادیو گرافی با اعتبار یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.

وی با بیان اینکه با راه‌اندازی سیستم عکس در این مرکز، امکان ارسال تصاویر برای پزشک مهیا شده است، گفت: دیگر تجهیزات همچون ماموگرافی نیز تا پایان سال جاری در این مرکز راه اندازی می‌شود.

اکبری تصریح کرد: ارتقا تجهیزات مراکز درمانی استان با راه‌اندازی دستگاه تصویربرداری دیجیتال در این درمانگاه به ۱۰۰ درصد رسید و عوارض زیست محیطی ناشی از دستگاه آنالوگ نیز حذف شد.

وی افزود: مزایای دیجیتالی شدن دستگاه تصویربرداری، گرفتن تصویر با وضوح بیشتر و به حداقل رسیدن میزان اشعه وارده به بیمار و امکان ذخیره و آرشیو تصاویر در بلند مدت است.

کد مطلب 4974124

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