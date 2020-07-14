رادیوگرافی دیجیتال درمانگاه تأمین اجتماعی دهدشت راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیام اکبری بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این رادیو گرافی با اعتبار یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.

وی با بیان اینکه با راه‌اندازی سیستم عکس در این مرکز، امکان ارسال تصاویر برای پزشک مهیا شده است، گفت: دیگر تجهیزات همچون ماموگرافی نیز تا پایان سال جاری در این مرکز راه اندازی می‌شود.

اکبری تصریح کرد: ارتقا تجهیزات مراکز درمانی استان با راه‌اندازی دستگاه تصویربرداری دیجیتال در این درمانگاه به ۱۰۰ درصد رسید و عوارض زیست محیطی ناشی از دستگاه آنالوگ نیز حذف شد.

وی افزود: مزایای دیجیتالی شدن دستگاه تصویربرداری، گرفتن تصویر با وضوح بیشتر و به حداقل رسیدن میزان اشعه وارده به بیمار و امکان ذخیره و آرشیو تصاویر در بلند مدت است.