بستری ۱۶۴ بیمار حاد تنفسی در خراسان جنوبی/فوت ۴بیمار کرونایی

کامبیز مهدی زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در استان بیان کرد: در حال حاضر ۱۶۴ بیمار حاد تنفسی در بیمارستان های استان بستری هستند.
وی با بیان اینکه تست کرونا ۶۸ بیمار مثبت اعلام شده و حال سه نفر هم وخیم است، گفت: همچنین ۱۲ نفر در بخش آی سی یو بیمارستان ها بستری هستند.
مهدی زاده از فوت چهار بیمار کرونایی طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و افزود: آمار فوتی های ناشی از این ویروس در استان به ۷۸ رسیده است.
وی خواستار رعایت موارد بهداشتی از سوی مردم شد و افزود: خانه امن ترین مکان برای ایمن ماندن از این ویروس بوده که باید مورد توجه شهروندان قرار گیرد.
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