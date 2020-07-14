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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۴۰

معاون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خبر داد:

بستری ۱۶۴ بیمار حاد تنفسی در خراسان جنوبی/فوت ۴بیمار کرونایی

بستری ۱۶۴ بیمار حاد تنفسی در خراسان جنوبی/فوت ۴بیمار کرونایی

ببرجند- معاون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از فوت چهار بیمار کرونایی طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: آمار فوتی های ناشی از این ویروس در استان به ۷۸ نفر رسیده است.

کامبیز مهدی زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در استان بیان کرد: در حال حاضر ۱۶۴ بیمار حاد تنفسی در بیمارستان های استان بستری هستند.

وی با بیان اینکه تست کرونا ۶۸ بیمار مثبت اعلام شده و حال سه نفر هم وخیم است، گفت: همچنین ۱۲ نفر در بخش آی سی یو بیمارستان ها بستری هستند.

مهدی زاده از فوت چهار بیمار کرونایی طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و افزود: آمار فوتی های ناشی از این ویروس در استان به ۷۸ رسیده است.

وی خواستار رعایت موارد بهداشتی از سوی مردم شد و افزود: خانه امن ترین مکان برای ایمن ماندن از این ویروس بوده که باید مورد توجه شهروندان قرار گیرد.

کد مطلب 4974134

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