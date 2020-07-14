۱۸۷ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در استان بوشهر پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین حسینی ظهر سه‌شنبه در نشست بررسی روند پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی اظهار داشت: در راستای رونق تولید در استان بوشهر تلاش گسترده‌ای صورت گرفته و از فعالان این عرصه حمایت می‌شود.

وی از پرداخت ۱۸۷ میلیارد تومان به بنگاه‌های اقتصادی استان بوشهر از سوی بانک‌های عامل خبر داد و افزود: این واحدها در سامانه بهین‌یاب برای دریافت تسهیلات رونق تولید ثبت نام کرده بودند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به پرداخت این تسهیلات در حوزه‌های صنعت و معدن، کشاورزی و میراث فرهنگی خاطرنشان کرد: تلاش داریم تا در سریع‌ترین زمان شاهد پرداخت تسهیلات رونق تولید باشیم.

وی با اشاره به افزایش روند ایجاد و توسعه سرمایه گذاری‌های تولیدی در شهرک‌های صنعتی استان بوشهر ادامه داد: ۲۶ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های بخش کشاورزی استان بوشهر پرداخت شده است.

حسینی از پرداخت تسهیلات با سود ۱۰ درصد برای ماشین‌آلات بخش معدنی به عنوان ابزار تولید در معادن خبر داد و گفت: همکاری بانک‌ها در تحقق رونق تولید در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و معدنی اهمیت بسیار زیادی دارد.