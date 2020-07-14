راننده دیلمی قربانی طمع مسافران شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار خلیل واعظی ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پلیس شهرستان دیلم نوزدهم تیرماه از مفقودی فردی به هویت خسرو باخبر شد و روز بعد خودرو این فرد در شهر هندیجان کشف شد که خون‌آلود بود.

وی اضافه کرد: در همین راستا پرونده‌ای در پلیس آگاهی دیلم تشکیل و با انجام تحقیقات تخصصی مشخص شد که سه نفر به عنوان مسافر در شهر گناوه خودرویی را به مقصد خوزستان اجاره می‌کنند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر خاطر نشان کرد: در نزدیکی دیلم راننده خودرو با مرحوم خسرو که از دوستانش بوده تماس گرفته و از وی درخواست می‌کند بخاطر مشکلی که برایش پیش آمده این سه نفر مسافر را به مقصدشان در خوزستان برساند.

واعظی عنوان کرد: در نزدیکی شهر هندیجان مسافران با دیدن مقداری وجه نقد در خودرو به قصد سرقت با راننده درگیر و وی را به قتل می‌رسانند.

وی تصریح کرد: چهار روز پس از حادثه یکی از متهمان به علت عذاب وجدان خود را به پلیس هندیجان معرفی و با بیان شرح حادثه محل جسد مقتول را نیز در اطراف هندیجان به پلیس اطلاع می‌دهد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر ادامه داد: در عملیات مشترک پلیس آگاهی دیلم و گناوه نیز ۲ نفر متهم دیگر این حادثه در شهر گناوه دستگیر شدند.

وی توصیه کرد: رانندگان وسایل نقلیه بین شهری مسافران را از طریق شرکت‌های مسافربری و ترمینال پذیرش کنند، از حمل و جابجایی پول نقد خودداری کنند و وجه نقد خود را در معرض دید مسافران قرار ندهند.