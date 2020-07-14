  1. استانها
  2. بوشهر
۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۳۳

فرمانده انتظامی بوشهر:

راننده دیلمی قربانی طمع مسافران شد

راننده دیلمی قربانی طمع مسافران شد

بوشهر - فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: فردی که به همراه دو نفر دیگر راننده خودرویی را به قتل رسانده بودند تسلیم پلیس شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار خلیل واعظی ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پلیس شهرستان دیلم نوزدهم تیرماه از مفقودی فردی به هویت خسرو باخبر شد و روز بعد خودرو این فرد در شهر هندیجان کشف شد که خون‌آلود بود.

وی اضافه کرد: در همین راستا پرونده‌ای در پلیس آگاهی دیلم تشکیل و با انجام تحقیقات تخصصی مشخص شد که سه نفر به عنوان مسافر در شهر گناوه خودرویی را به مقصد خوزستان اجاره می‌کنند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر خاطر نشان کرد: در نزدیکی دیلم راننده خودرو با مرحوم خسرو که از دوستانش بوده تماس گرفته و از وی درخواست می‌کند بخاطر مشکلی که برایش پیش آمده این سه نفر مسافر را به مقصدشان در خوزستان برساند.

واعظی عنوان کرد: در نزدیکی شهر هندیجان مسافران با دیدن مقداری وجه نقد در خودرو به قصد سرقت با راننده درگیر و وی را به قتل می‌رسانند.

وی تصریح کرد: چهار روز پس از حادثه یکی از متهمان به علت عذاب وجدان خود را به پلیس هندیجان معرفی و با بیان شرح حادثه محل جسد مقتول را نیز در اطراف هندیجان به پلیس اطلاع می‌دهد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر ادامه داد: در عملیات مشترک پلیس آگاهی دیلم و گناوه نیز ۲ نفر متهم دیگر این حادثه در شهر گناوه دستگیر شدند.

وی توصیه کرد: رانندگان وسایل نقلیه بین شهری مسافران را از طریق شرکت‌های مسافربری و ترمینال پذیرش کنند، از حمل و جابجایی پول نقد خودداری کنند و وجه نقد خود را در معرض دید مسافران قرار ندهند.

کد مطلب 4974146

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه