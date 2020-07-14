راه اندازی سومین بخش آی سی یو در بیمارستان ولی عصر (عج) بیرجند

علیرضا محمودی راد در گفت و گو با خبرنگار مهر از افزوده شدن ۱۲ تخت جدید برای مراقبت های ویژه بیماران کرونایی خبر داد و افزود: این تخت ها برای راه اندازی بخش جدید آی سی یو در بیمارستان ولی عصر (عج) تامین شده است.

وی ادامه داد: ۸۰ درصد از تجهیزات این بخش آماده شده و تا هفته آینده آماده پذیرش بیماران کرونایی خواهد بود.

محمودی راد با بیان اینکه همه روزه تعداد زیادی از بیماران نیازمند بستری، وارد بیمارستان می شوند، گفت: نسبت به فروردین ماه، بستری بیماران معمول کرونا دو برابر و بستری ویژه بیماران کرونا چهار برابر شده است.

رئیس بیمارستان ولی عصر (عج) بیرجند ادامه داد: با توجه به روند افزایش بستری بیماران، آمادگی داریم تا اواخر هفته جاری یا اوایل هفته آینده سومین بخش آی سی یو برای بستری بیماران کرونایی را راه اندازی کنیم.