به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اوحدی در نخستین دیدار خود با جمعی از جانبازان و آزادگان با بیان اینکه بنیاد شهید و امور ایثارگران مقدسترین و انقلابیترین دستگاه کشور است، افزود: بر همین اساس رویکرد مدیریتی در بنیاد شهید و امور ایثارگران باید جهادی باشد. اعتقاد ما خدمتگزاری به جامعه ایثارگری است و به دنبال باز شدن گرهها و حل مشکلات خانوادههای معظم شاهد و ایثارگر هستیم. خداوند به جامعه ایثارگری عزت خاصی داده است و هیچکس اجازه پایمال کردن حقوق خانوادههای شهدا و ایثارگران را ندارد.
وی افزود: قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران حاوی مطالب و قوانین خوبی است اما برای اجرایی شدن کامل آن نیازمند تنظیم دقیق آئیننامهها هستیم. همچنین لازم است خلاءهای قانونی مرتبط با اجرای این قانون مرتفع شود.
معاون رئیس جمهور در خصوص موضوع اشتغال ایثارگران نیز گفت: در این زمینه با آقای انصاری رئیس سازمان اداری استخدامی کشور مذاکراتی انجام دادهایم. ایشان قول مساعد دادهاند که طبق بند «ج» ماده ۸۷ تا آیندهای نزدیک زمینه اشتغال فرزندان شاهد و ایثارگر فراهم شود.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دیدار بعدی خود با اعضای پیامآوران ایثار، این مجموعه را از بخشهای کلیدی و محوری مأموریتهای بنیاد شهید و امور ایثارگران دانست و اظهار داشت: پیامآوران ایثار میتوانند بهمنظور توسعه هرچه بیشتر فرهنگ ایثار و شهادت به جز روایتگری، دامنه فعالیتهای خود را گستردهتر کنند و در ابعاد گوناگون هنری و فرهنگی اقدامات زیادی انجام دهند.
اوحدی افزود: رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری محترم بر مسئله ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید زیادی دارند و پیامآوران ایثار میتوانند در زمینه آفرینشهای ادبی علاوه بر خطابه و فن بیان برای روایتگری، فعالیتهای زیادی در این راستا داشته باشند.
وی با اشاره به راهپیمایی عظیم اربعین و ظرفیت نهادها و سازمانها برای حضور در این جریان تصریح کرد: خداوند این توفیق را نصیب بنده کرده بود تا به همراه برخی دوستان پایهگذار ستاد دائمی اربعین باشیم و پسازآن موج عظیمی از مردم در این راهپیمایی عظیم سالانه شرکت میکنند. در این زمینه عمدتاً بحث تدارکاتی مدنظر قرار گرفته و در زمینه مسائل فرهنگی کمتر کار شده است. هر سال بین ۵۰ الی ۲۰۰ هزار زائر غیر ایرانی نیز در اربعین شرکت میکنند که ظرفیت بسیار مناسبی برای اهداف و مأموریتها و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به شکلهای مختلف محسوب میشوند.
معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: پیامآوران ایثار رسالت بسیار سنگینی را بر عهده دارند و اربعین ظرفیت مهمی است که باید از هماکنون برای استفاده از آن برنامهریزی کرد. این اقدامات میتواند طی انعقاد تفاهمنامه با سازمانها و نهادهای دیگر مانند سازمان امور مساجد، ستاد راهیان نور، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان بسیج مستضعفین گستردگی بیشتری پیدا کند. البته با توجه به شیوع ویروس کرونا و احتمال کاهش برنامههای راهپیمایی اربعین و دستههای عزاداری در محرم باید ساختار دیگری برای امور با همکاری سازمانها تعریف شود و وزارتخانهها نیز آمادگی کامل برای همکاری با بنیاد را دارند.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به قرار داشتن در آستانه چهلمین سالگرد شروع دوران دفاع مقدس و سیامین سالگرد ورود آزادگان به کشور، گفت: به دلیل تقارن این ایام با ایام محرم و اربعین حسینی میتوان گفت امسال اربعین در اربعین است. بر همین اساس باید برنامههای مناسبی در نظر گرفته شود تا ایام عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) باشکوه هر چه بیشتری برگزار شود.
گفتنی است در این دیدار معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، مدیرکل فرهنگی و تبلیغات بنیاد و رئیس اداره پیامآوران ایثار نیز به ارائه گزارش از وضعیت پیامآوران ایثار پرداختند.
معاون رئیس جمهور همچنین در دیدار با جمعی از اعضای جمعیت آزادگان دفاع مقدس با بیان اینکه تشکلها ظرفیت و پشتوانه بزرگی برای بنیاد شهید و امور ایثارگران هستند، گفت: تمامی تشکلها به ویژه تشکلهای مرتبط با آزادگان عزیز از سرمایههای کشور هستند که بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب الماسهای درخشان محسوب میشوند. این عزیزان گنجینههای عظیمی به شمار میروند که هنوز بخش جزئی از آن کشف شده است.
اوحدی افزود: فصل آخر دفاع مقدس با آزادگان بسته شده و قطعاً جلسات مستمری را با تشکلهای آنها و این عزیزان خواهیم داشت و امیدواریم که آنها در خصوص اجرایی شدن مصوبات بنیاد شهید و امور ایثارگران در هیئت دولت ما را یاری کنند.
وی تصریح کرد: انعقاد دو تفاهمنامه در زمینه اشتغال با وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دارد. همچنین کارگروههای مسکن، اشتغال و درمان نیز در بنیاد شهید و امور ایثارگران ایجاد شده است. امیدواریم با همیاری تشکلها و مطالبهگری آنها بتوانیم هر چه زودتر مصوبات این کارگروهها و تفاهمنامهها را اجرایی کنیم.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به تشکیل شورای راهبردی فرهنگی و اجتماعی و شورای راهبردی اقتصادی در بنیاد شهید و امور ایثارگران، اظهار داشت: این شوراها با حضور متخصصین و افراد شاخص هر دو هفته یکبار تشکیل میشود. امیدواریم شورای راهبردی فرهنگی و اجتماعی استراتژیهای مرتبط با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حفظ آن را تبیین کند و شورای راهبردی اقتصادی نیز با حضور صاحبنظران به بنیاد در خیز برداشتن در فعالیتهای اقتصادی کمک کند.
گفتنی است در پایان این دیدارها نیز جانبازان و ایثارگران حاضر به بیان نظرات و طرح دیدگاهها و درخواستهای خود پرداختند.
نظر شما