۱۴۰۰ واحد مسکن محرومان در چهارمحال و بختیاری به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، یک هزار و ۴۰۰ واحد مسکن محرومان در چهارمحال و بختیاری بعد از ظهر سه شنبه طی مراسمی در روستای شمس آباد با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان و برنامه و بودجه کشور به بهره برداری رسید.

استاندار چهارمحال و بختیاری در این مراسم اظهار کرد: دولت به دنبال تأمین مسکن برای اقشار ضعیف جامعه است.

اقبال عباسی گفت: تأمین مسکن محرومان از مهمترین اقدامات دولت در استان‌ها به شمار می‌رود که امروز شاهد افتتاح یک هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی در این استان هستیم.

وی گفت: این تعداد واحد مسکونی در ۳۵۰ روستا احداث شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: دو هزار و ۴۴۰ مسکن برای اقشار ضعیف جامعه در این استان احداث می‌شود.

وی بیان کرد: این واحدهای مسکونی در اختیار مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و روستاییان با درآمد پایین گذاشته می‌شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: احداث یک هزار واحد مسکونی جدید برای محرومان در این استان در دستور کار قرار گرفته است.

در این مراسم، کلنگ احداث یک هزار واحد جدید مسکن برای محرومان بر زمین خورد.