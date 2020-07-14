معاون شهردار شیراز با اشاره به نقش زنده یاد یدالله طارمی در پرورش نسل جوان شاعران بومیسرای شیراز گفت: این شاعر فقید افزون بر سرودن سه دفتر شعر «نسیم دلگشا»، «شمیم نسترن» و «بهار نارنج»، با راه اندازی انجمن شعری در مرکز شیراز شناسی، بسیاری از شاعران را به سرودن شعر گویشی ترغیب کرد و حتی انگیزه راه اندازی انجمنهای ادبی گویشی و مؤثری همچون «بهار نارنج» در همسایگی آرامگاه حافظ شد.
جعفری ادامه داد: شعر شیرازی گرچه قدمتی در حدود هزار سال دارد و حتی بزرگانی همچون سعدی، حافظ، بواسحاق اطعمه، شاهداعی الله و فردی به نام شمس پُس ناصر اشعاری وزین در این گونه سرودهاند اما این بیژن سمندر بود که در دهه هفتاد شعر گویشی شیراز را پس از سالها رخوت احیا کرد و یدالله طارمی راه او را ادامه داد.
رئیس سازمان فرهنگی شهرداری با ابراز تأسف از اوجگیری مجدد شیوع ویروس کرونا در کشور و کلانشهر شیراز گفت: این اتفاق موجب شد نتوان در مراسمی درخورِ نام زنده یادطارمی ایشان را تا خانه ابدی همراهی کرد، اما برگزاری آئین شب شعر فولکلور شیرازی که دغدغه و علاقه این شاعر فقید بود کمترین کاری است که میتوان در پاسداشت جایگاه و خدمات فرهنگی و ادبی ایشان انجام داد.
معاون فرهنگی شهردار شیراز افزود: بنابراین شب شعر بهار نارنج که نام آن برگرفته از شاخص ترین کتاب زنده یاد یدالله طارمی است، به صورت مجازی پنج شنبه ۲۶ تیرماه ۹۹ با رعایت فاصله گذاری اجتماعی با شعرخوانی و سخنرانی تنی چند از شاعران بومیسرای شیراز برگزار میشود که از طریق صفحه شبکه اجتماعی اینستاگرام سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز به آدرس @farhangi.shiraz به صورت زنده پخش خواهد شد.
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