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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۷:۰۲

ربیعی:

باکمال ناباوری خبری جعلی ازجلسه سران قوادیدم/جلسه پر ازهمراهی بود

باکمال ناباوری خبری جعلی ازجلسه سران قوادیدم/جلسه پر ازهمراهی بود

سخنگوی دولت در رشته توئیتی خبر جعلی از جلسه روز گذشته (دوشنبه) سران قوا را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر علی ربیعی سخنگوی دولت در رشته توئیتی نسبت به اخبار جعلی مربوط به نشست سران قوا در روز دوشنبه ۲۳ تیر ماه واکنش نشان داد.

متن توئیت ربیعی به این شرح است:

باکمال ناباوری خبری جعلی از جلسه سران قوا دیدم. دیروز از ابتدا تا انتهای جلسه حضور داشته و تمام مذاکرات را نوشته‌ام. ۱۵ نفر از سه قوه در آن جلسه بودیم، حتی یک کلمه از این خبر کذب صحت ندارد.

‏نه‌تنها صحت ندارد بلکه این آغازین صحبت‌های ‎قالیباف بود: شرایط اداره کشور سخت است. با همه وجود و توان پای کار هستیم. نیاز به همدلی و همراهی هر سه قوه یک اصل است. ‬ جلسه پر از همراهی و همدلی بود. تردید ندارم جریانی در کمین هرگونه روزنه امید آفرین در مردم نشسته است.

کد مطلب 4974159
طیبه بیات

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