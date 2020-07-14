به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سوئیس اینفو، «دیمیتری کولبا» ( Dmytro Kuleba) وزیر خارجه اوکراین، امروز سه شنبه اعلام کرد که در روزهای پایانی ماه جاری میلادی هیئتی از ایران به کی یف می آیند تا درباره پروسه پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی گفتگو شود.

کولبا در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به یافته های جدید ایران در خصوص علت سقوط هواپیمای اوکراینی، گفت: هنوز برای نتیجه گیری درباره این یافته های جدید و اینکه آیا واقعا خطای انسانی دلیل آن حادثه بوده زود است.

وی همچنین ادعا کرد که هنوز در خصوص این حادثه سوالات بسیاری پاسخ داده نشده و برای نتیجه‌گیری زود است.

هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ خطوط هوایی اوکراین در تاریخ ۱۸ دی ماه سال گذشته از تهران عازم کی‌یف بود که بر اثر خطای انسانی مورد هدف موشک قرار گرفت و سقوط کرد. در این هواپیما ۱۷۶ نفر مسافر و خدمه حضور داشتند که اغلب آنها را مسافرینی از ایران تشکیل می دادند.

به غیر از اتباع ایرانی، اتباعی از کشورهای اوکراین، کانادا، سوئد، افغانستان و انگلیس در این هواپیما حضور داشتند.