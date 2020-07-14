به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دادگستری استان آذربایجانغربی در پی اجرای حکم ۲ تروریست، با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: عوامل شهادت ۱۲ نفر از هموطنان کرد و آذری زبان آذربایجانغربی به سزای اعمال خود رسیدند.
متن اطلاعیه بدین شرح است:
((بسمه تعالی
بدین وسیله به اطلاع هموطنان عزیز، بهویژه مردم شریف و نجیب استان آذربایجان غربی میرساند: در پی بمبگذاری سال ۱۳۸۹ در شهرستان مهاباد و دستگیری عوامل گروهکهای تروریستی وابسته به سرویسهای اطلاعاتی بیگانه شبکه بمبگذاری در سال ۱۳۹۲ منهدم شد و امروز ۲۴ تیر ماه سال ۹۹، ۲ تن از عوامل اصلی بمبگذاری سال ۸۹ در شهرستان مهاباد که حکم اعدام آنها پس از طی تمامی مراحل قانونی تأیید شده بود، اجرا شد.
گفتنی است، در جریان بمبگذاری و انجام این اقدام تروریستی توسط محکومان فوقالذکر در سال ۸۹، ۱۲ نفر از هموطنان کرد و آذری زبان به شهادت رسیده و بیش از ۴۰ نفر نیز مجروح شدند که تعدادی از خانواده معزز شهدای این حادثه تروریستی نیز در مراسم اعدام در محوطه زندان ارومیه حاضر بودند.
روابط عمومی دادگستری آذربایجانغربی بار دیگر تاکید میکند سیاست قطعی دستگاه قضائی در دوران تحول برخورد قاطع و عبرتآموز با برهم زنندگان امنیت عمومی و افرادی که دستشان به خون پاک هموطنان عزیز آلوده شده، است و انشاءالله این مسیر مستدام خواهد بود)).
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