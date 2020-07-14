احتمال رگبار و رعد و برق پراکنده درخراسان جنوبی/هوا گرم تر می شود

علیرضا خندان رو در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: با توجه به الگوی نقشه های پیش یابی هواشناسی طی امروز تا فردا چهارشنبه، افزایش متناوب ابر و احتمال رگبار و رعد و برق پراکنده در استان قابل پیش بینی است.

وی ادامه داد: از چهارشنبه تا اوایل هفته آینده علاوه بر افزایش تدریجی سرعت وزش باد، خیزش گرد و خاک به ویژه در نوار شرقی استان پیش بینی می شود.

خندان رو با اشاره به وضعیت دمایی استان در ۲۴ ساعت آینده بیان کرد: طی امروز سه شنبه روند تغییرات دما افزایشی بوده و هوا گرم تر خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی ادامه داد: از چهارشنبه تا اوایل هفته آینده تغییر عمده ای در وضعیت دمایی استان نخواهیم داشت.