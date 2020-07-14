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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۷:۰۰

طی ۲۴ ساعت

۲۶۳ بیمار جدید کرونایی در مازندران شناسایی شدند

۲۶۳ بیمار جدید کرونایی در مازندران شناسایی شدند

ساری-براساس اعلام علوم پزشکی مازندران و بابل طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۶۳ بیمار جدید کرونایی در بیمارستان های استان بستری شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی شبانه روز گذشته ۲۶۳ بیمار جدید براساس تشخیص احتمالی کووید ۱۹ در بیمارستان‌های مازندران بستری شدند.

سیدعباس موسوی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۲۱۴ بیمار جدید با تشخیص احتمالی کووید ۱۹ در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران بستری و طی همین مدت ۱۵۸ نفر نیز بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند.

فرزاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل هم با اشاره به پذیرش ۴۹ بیمار کرونایی جدید ۲۴ ساعت گذشته در ۴ بیمارستان زیرمجموعه این دانشگاه گفت: ۲۹ بیمار با بهبودی نسبی مرخص شدند.

به گزارش مهر، طی ۲۴ ساعت گذشته با بستری شدن ۲۶۳ بیمار کووید ۱۹ در بیمارستان‌های مازندران شمار بستری شدگان استان با افزایش ۷۳ نفری، به هزار و ۱۵۴ نفر رسید.

کد مطلب 4974170

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