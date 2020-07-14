به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی ظهر سه‌شنبه در نشست با رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر اظهار داشت: از زمان شیوع ویروس کرونا در کشور مجموعه کمیته امداد استان تمام دستورات و مواردی که از سوی وزارت بهداشت توصیه می شده است را رعایت کرده است و برای جامعه هدف خود لوازم بهداشتی و ضدعفونی تهیه و توزیع کرده است.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر در ادامه بیان کرد: از اسفند ماه سال گذشته که این ویروس شیوع پیدا کرده تا کنون بیش از پنج میلیارد تومان لوازم بهداشتی و مواد ضد عفونی و شوینده در چند نوبت میان خانوارهای تحت حمایت در سراسر استان توزیع شده است.

لطفی واحد درمان و بهداشت کمیته امداد را پیشرو در آموزش و آگاهی سازی به مددجویان تحت حمایت و همچنین پرسنل کمیته امداد در مقابله با شیوع ویروس کرونا برشمرد و گفت: بیش از ۷۰ درصد خدمات مددجویی به شکل الکترونیک و غیره حضوری انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه یکی از دغدغه‌های ما در کنار رفع فقر از خانوارها، دغدغه بهداشت افراد و خانوارهای تحت حمایت است گفت: یکی از مواردی که قشر نیازمند تحت حمایت کمیته امداد خصوصاً در مناطق محروم نیاز شدید به آن دارند سرویس بهداشتی مناسب است.

لطفی اظهار داشت: هم اکنون بیش از دو هزار خانوار تحت حمایت در سراسر استان خصوصاً در مناطق محروم وجود دارند که سرویس بهداشتی مناسبی ندارند که این موضوع علاوه بر به‌خطرانداختن بهداشت فردی و جمعی، بار روانی زیادی را به این دسته شهروندان تحمیل می‌کند.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر خاطرنشان کرد: از این رو در نظر داریم ساخت هزار چشمه سرویس بهداشتی را برای این دسته از مددجویان با همکاری و مشارکت دانشگاه علوم پزشکی، خیران و گروه‌های جهادی آغاز نمائیم که نیاز به مشارکت و همکاری داریم.

لطفی تصریح کرد: این تعداد سرویس بهداشتی طی دو سال که ۵۰۰ چشمه سرویس در سال جاری و ۵۰۰ چشمه در سال آینده بهره برداری و تحویل مددجویان نیازمند خواهد شد.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر هزینه هر چشمه سرویس بهداشتی را بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان تخمین زد و گفت: قرار است این کار با همکاری و مشارکت سه ضلع، کمیته امداد، دانشگاه علوم پزشکی استان، خیران و گروه‌های جهادی در سطح استان عملیاتی شود.

پیشگیری از شیوع کرونا

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر ضمن تقدیر از فعالیت‌های و کمک‌های کمیته امداد به جامعه هدف خود برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا گفت: دغدغه همیشگی ما در وزارت بهداشت این بوده و هست که به بهداشت و پیشگیری مردم کمک کنیم جامعه و مردمی سالم داشته باشیم.

سعید کشمیری اقدام کمیته امداد را در احداث سرویس‌های بهداشتی برای نیازمندان را به عنوان کمک به شاخص‌های بهداشتی در جامعه تلقی کرد و گفت: در این راستا دانشگاه علوم پزشکی استان در کنار کمیته امداد همکاری و مشارکت خواهد کرد.