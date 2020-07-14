  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۷:۲۶

سرپرست هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

خیزش گرد و غبار در آسمان چهارمحال و بختیاری/ کاهش کیفیت هوا

خیزش گرد و غبار در آسمان چهارمحال و بختیاری/ کاهش کیفیت هوا

شهرکرد- سرپرست هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به وزش باد شدید در این استان، گفت: کیفیت هوا در پی فعال شدن کانون های گرد و غبار محلی در این استان کاهش یافته است.

مهران چراغ پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه گرد و غبار چهارمحال و بختیاری را فرا گرفت، بیان کرد: کیفیت هوا در پی فعال شدن کانون‌های گرد و غبار محلی در این استان کاهش یافته است.

سرپرست هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: سرعت وزش باد در برخی مناطق استان به ۶۰ الی ۷۰ کیلومتر بر ساعت می‌رسد.

وی بیان کرد: تا اوایل هفته آینده در بعضی ساعات افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: امروز بعدازظهر وزش باد به نسبت شدید و خیزش گردوخاک به صورت محلی انتظار می‌رود.

سرپرست هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: از روز چهارشنبه تا اوایل هفته آینده بارش‌هایی پراکنده در برخی مناطق به خصوص شرق استان پیش بینی می‌شود و پارامتر دما از روز شنبه روند افزایشی خواهد داشت.

کد مطلب 4974181

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه