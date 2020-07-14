خیزش گرد و غبار در آسمان چهارمحال و بختیاری/ کاهش کیفیت هوا

مهران چراغ پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه گرد و غبار چهارمحال و بختیاری را فرا گرفت، بیان کرد: کیفیت هوا در پی فعال شدن کانون‌های گرد و غبار محلی در این استان کاهش یافته است.

سرپرست هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: سرعت وزش باد در برخی مناطق استان به ۶۰ الی ۷۰ کیلومتر بر ساعت می‌رسد.

وی بیان کرد: تا اوایل هفته آینده در بعضی ساعات افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: امروز بعدازظهر وزش باد به نسبت شدید و خیزش گردوخاک به صورت محلی انتظار می‌رود.

سرپرست هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: از روز چهارشنبه تا اوایل هفته آینده بارش‌هایی پراکنده در برخی مناطق به خصوص شرق استان پیش بینی می‌شود و پارامتر دما از روز شنبه روند افزایشی خواهد داشت.