اختصاص ۷۱میلیاردتومان اعتبار برای اشتغال مددجویان بهزیستی درهمدان

حمیدرضا الوند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای ایجاد اشتغال مددجویان زیر نظر بهزیستی در استان همدان قدمهای مؤثری برداشته شده است، گفت: امسال ۷۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار از محل تبصره ۱۶ بهمنظور ایجاد اشتغال برای جامعه هدف در بهزیستی همدان اختصاص یافته است.
وی گفت: ایجاد اشتغال برای جوامع هدف از سوی ارگانها و سازمانهای مختلف ازجمله اهداف دستگاههای حمایتی همچون بهزیستی و کمیته امداد امام بوده و هست و هرساله با اختصاص اعتباری به این منظور، این دستگاهها تعهد پیدا میدهند و بر اساس عملکرد سال گذشته، پیشبینی و تخصیص اعتبار برای سال بعد انجام میشود.
مدیرکل بهزیستی استان همدان تعهد اشتغال سال جاری مددجویان بهزیستی در استان همدان را یکهزار و ۹۰۷ نفر دانست و یادآور شد: سال گذشته رتبه دوم را در حوزه اشتغال داشتیم و امسال به رتبه نخست در این حوزه دست یافتهایم که این مهم نشان از انجام مؤثر کارها و برنامهها در این بخش دارد.
حمیدرضا الوند افزود: با توجه به تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی ایجاد اشتغال برای مددجویان بهزیستی طی سال گذشته در استان همدان و پیشبینی بیش از میزان تعهد اشتغال در سال جاری، امیدواریم با اعتبار تعریفشده برای این منظور شاهد ایجاد شغل برای تمام مددجویان جویای کار در استان همدان باشیم و در پایان سال خبری از مددجویان در صف انتظار شغل در استان همدان نباشد.
الوند افزود: بهزیستی استان همدان به تقویت مبانی اعتقادی و ارزشی مددجویان توجه ویژه ای دارد و خوشبختانه در ارزیابیهای سالانه سازمان بهزیستی کشور اقدامات فرهنگی بهزیستی استان همدان در رتبههای عالی ارزیابی شده است.
حمیدرضا الوند یادآور شد: سالانه بیش از ۵ میلیارد ریال کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان تحت پوشش بهزیستی استان همدان پرداخت میشود تا مددجویان بتوانند متناسب با توانمندیها و علایق خود امکان ادامه تحصیل در رشتههای دانشگاهی را داشته باشند.
الوند با اشاره به اینکه یک نمایشگاه دائمی صنایع دستی در استان همدان راه اندازی شده که ۸۰ مدد جو در آن فعالیت میکنند. گفت: هدف از برپایی این نمایشگاه ارائه دستاوردها و توانمندیهای مددجویان است کمااینکه بازدید و خرید این محصولات انگیزهای برای افراد است تا تلاش خود را برای توانمندسازی چند برابر کنند.
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