استفاده از سامانه بانکداری اینترنتی تنها با رمز دوم یکبار مصرف

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، به منظور افزایش امنیت و سهولت استفاده کاربران سامانه بانکداری اینترنتی، از تاریخ ۲۴ تیر ماه برای انجام تراکنش‌های برداشت وجه از حساب شامل انتقال وجه، خرید شارژ پرداخت قبوض و…) رمز دوم ثابت کاربرد نداشته و استفاده از رمز دوم یکبار مصرف الزامی است.

کاربران سامانه بانکداری اینترنتی بانک تجارت برای انجام تراکنش‌های برداشت از حساب خود کافی است به جای رمز دوم ثابت گزینه دریافت رمز پیامکی را انتخاب کرده تا رمز دوم یکبار مصرف از طریق شماره تلفن همراه ثبت شده در اطلاعات حساب در اختیار آنان قرار گیرد.

آن دسته از مشتریانی که شماره تلفن همراه آنان مغایر با شماره ارائه شده به بانک بوده می‌توانند به نزدیکترین شعبه بانک تجارت مراجعه کرده و شماره تلفن همراه جدید خود را معرفی کنند.

مشتریان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به پایگاه اطلاع رسانی بانک تجارت به نشانی www.tejaratbank.ir مراجعه یا با مرکز ارتباط مشتریان به شماره ۱۵۵۴ تماس حاصل نمایند.

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