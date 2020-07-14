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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۷:۴۴

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی:

۶۵ هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد در کشور احداث می شود

۶۵ هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد در کشور احداث می شود

شهرکرد- رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: ۶۵ هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد در روستاهای کشور احداث می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تابش بعد از ظهر سه شنبه در سفر به چهارمحال و بختیاری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ۶۵ هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد در روستاهای کشور احداث می‌شود، عنوان کرد: مراحل ساخت این تعداد واحد مسکونی از سال گذشته در استان‌های کشور اغاز شده است.

وی بیان کرد: از تعداد کل‌های واحدهای مسکونی ۲۰ هزار واحد تکمیل شده است و به متقاضیان واگذار شده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عنوان کرد: اولویت واگذاری واحدهای مسکونی با مددجویان کمیته امداد است.

وی بیان کرد: برای هر واحد مسکونی تسهیلات ۴۰۰ میلیون ریالی با سود چهار درصد پرداخت می‌شود.

وی تصریح کرد: در استان چهارمحال و بختیاری دو هزار و۴۴۰ واحد مسکونی برای محرومان کلید خورده است که تاکنون یک هزار و ۴۰۰ واحد به بهره برداری رسیده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بیان کرد: تکمیل مابقی واحدهای مسکونی در دستور کار است.

کد مطلب 4974193

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