به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم حافظ نیا بعد از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد گرامیداشت پنجم مرداد سالروز اقامه نخستین نماز جمعه کشور و در جمع اعضای ستاد نماز جمعه شهرستان مرزی بندر آستارا، اظهار کرد: این ستاد باید برای بازآفرینی هویت و نقش هدایتگری این آئین عبادی و سیاسی در آستارا و آشنایی بیشتر مردم با اثرات مثبت تریبون امام‌جمعه برنامه‌ریزی کنند.

وی افزود: جریان سازی برای تبیین نقش ارزنده نماز جمعه بخصوص برای قشر جوان باعث آشنایی و انس بیشتر این قشر با کارکردهای این آئین در عصر غیبت خواهد شد و دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ها در این خصوص باید بیشتر تلاش کنند.

امام جمعه آستارا با اشاره به اینکه دستاوردهای ملی و منطقه‌ای نماز جمعه تاکنون به خوبی احصا و بیان نشده است، گفت: باید نقش آن در کمک به دولتمردان و اقداماتی که از سوی نهاد نماز جمعه صورت می‌گیرد، در دستور کار اعضا باشد.

وی با اشاره به اینکه اعضای ستاد نماز جمعه در آستارا در دوره مبارزه با کرونا در تأمین معاش نیازمندان کارهای بزرگی انجام دادند و بیش از سایر دستگاه‌ها در این عرصه اثرگذار بودند، بر ضرورت اطلاع رسانی این خدمات مردم تأکید کرد.

حافظ نیا با بیان اینکه امام جمعه فرمانده قرارگاه فرهنگی شهرستان است نه مسئول انجام خدمات و کارهای بهزیستی و کمیته امداد، تصریح کرد: تأمین برخی مطالبات مردم بخصوص مطالبات مالی برخی افراد در حوزه وظایف نماز جمعه نیست و باید نگرش‌ها اصلاح شود.

امام جمعه آستارا با اشاره به اینکه فضا و حال و هوای نماز جمعه با اوایل انقلاب متفاوت است، ادامه داد: باید به تناسب هجمه‌های دشمن و برای دستیابی به هدف‌های متعالی گام دوم انقلاب برنامه ریزی کنیم.

حافظ نیا با تقدیر از حضور فعال رسانه‌ها در نماز جمعه شهرستان مرزی آستارا و همچنین فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، افزود: استفاده از ظرفیت خبرنگاران فعال شهرستان در افزایش جایگاه نماز جمعه ضروری است.

امام جمعه آستارا، تصریح کرد: نماز جمعه از دستاوردهای انقلاب اسلامی است و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک نهاد فرهنگی و نظامی مدافع و پاسدار پایگاه مقدس نماز جمعه است.

وی از برگزاری همایش بزرگ گرامیداشت پنجم مرداد سالروز اقامه اولین نماز جمعه کشور در آستارا و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی خبر داد و خواستار همکاری همه دستگاه‌های اجرایی آستارا در برگزاری هر چه بهتر این همایش شد.