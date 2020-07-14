کلنگ احداث جاده دسترسی بیمارستان بروجن بر زمین خورد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین کلنگ زنی جاده دسترسی و پل روگذر مرکز آموزشی درمانی ولیعصر شهر بروجن بعد از ظهر سه شنبه با حضور محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه بر زمین خورد.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری در این مراسم گفت: سطح پل سازی ۷۰۰ متر مربع، دیوار سازی ۱۵۰ متر، آسفالت دو هزار متر مربع، عملیات خاکی ۱۴ هزار متر مکعب است که ۱۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

مقصودی در مورد راه‌های دسترسی بیمارستان گفت: زیرسازی دو بانده آسفالت ۴۴ هزار متر مربع، موزائیک فرش ۱۷ هزار و ۳۰۰ متر مربع و جدول ۹۵ هزار متر طول دارد.

وی بیان کرد: اعتبار کل پروژه ۱۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان است.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: جاده تا یک ماه آینده و رو گذر تا دهه فجر افتتاح خواهد شد.