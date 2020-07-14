شمار مبتلایان به کرونا در افغانستان به مرز ۳۵ هزار نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری افق، وزارت بهداشت افغانستان امروز سه شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که با شناسایی ۱۵۴ مورد مثبت جدید کرونا، شمار بیماران کووید ۱۹ در این کشور به ۳۴ هزار و ۷۴۰ نفر رسیده است.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت افغانستان، ۲۴ مرگ جدید هم در نتیجه این بیماری در شبانه روز گذشته روی داده است که مجموع فوتی‌های ناشی از ابتلا به این بیماری را به یک هزار و ۶۴ نفر رسانده است. در بیانیه صادره از سوی وزارت بهداشت افغانستان در این خصوص آمده است که در ۲۴ ساعت گذشته، همچنین با ترخیص ۲۷۹ بیمار کرونایی از بیمارستان، شمار کل بهبود یافتگان در سراسر افغانستان به ۲۱ هزار و ۴۵۴ نفر افزایش یافته است. بر اساس اعلام وزارت بهداشت افغانستان، کابل با شناسایی بیش از ۱۴ هزار مورد مثبت ابتلا در صدر ولایات آلوده به ویروس کرونا قرار دارد.