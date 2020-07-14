۳۳ طرح در کهگیلویه و بویراحمد وارد مدار تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این راستا ۴۲۲ میلیارد تومان به طرح‌های جهش تولید استان اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه این اعتبار، بر اساس انعقاد تفاهم نامه برای طرح‌های های جهش تولید استان در سال جاری بین سازمان برنامه و بودجه کشور و استانداری کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافت، گفت: ارزش سالانه محصولات تولیدی این واحدها ۶۷ هزار میلیارد تومان بوده و این طرح‌ها در سال جاری و ابتدای سال آینده وارد مدار تولید خواهند شد.

کلانتری اظهار داشت: از این میزان، ۸۴ میلیارد و هشتصد میلیون تومان از محل اعتبارات استانی، ۲۷۵ میلیارد تومان از این اعتبارات از محل بودجه شرکت‌های دولتی مانند سازمان‌های توسعه‌ای ای درو و ایمیدرو و ۶۲ میلیارد و دویست میلیون تومان از این اعتبارات نیز از محل اعتبارات ملی تأمین می‌شود.

وی با بیان اینکه در طرح‌های جهش تولید استان میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی بالغ بر ۲۹۹ میلیارد تومان است، اظهار داشت: ۷۴ میلیارد تومان نیز در قالب کمک‌های فنی و اعتباری به منظور تأمین یارانه سود تسهیلات طرح‌های جهش تولید استان منظور شده است.

کلانتری افزود: تسهیلات بانکی منظور شده برای تکمیل طرح‌های جهش تولید استان نیز ۷۱۴ میلیارد تومان بوده که از این میزان، ۶۵۸ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه ثابت و ۵۵ میلیارد تومان نیز تسهیلات سرمایه در گردش است.