دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب درگذشت «عیسی جعفری» را تسیلت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دبیرخانه شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی، پرویز سروری دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی، در پیامی در گذشت عیسی جعفری نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت ایشان به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت جناب آقای مرحوم عیسی جعفری نماینده مردم شریف بهار و کبودراهنگ مایه تاسف و تاثر شدید اینجانب شد.

این ضایعه بزرگ را به خانواده محترم آن مرحوم و اعضای محترم شورای ائتلاف استان همدان و حوزه انتخابیه بهار و کبودراهنگ و همکاران ایشان در مجلس شورای اسلامی تسلیت عرض می کنم و از خداوند متعال برای آن عزیز سفر کرده غفران و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان محترم صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه ایزد منان مسئلت می نمایم.

پرویز سروری

دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی