به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه سعودی عکاظ، وزارت بهداشت عربستان به موارد جدید ابتلا به کرونا در این کشور اشاره کرد.

وزارت بهداشت عربستان اعلام کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۲ هزار و ۶۹۲ مورد جدید ابتلا به کرونا شناسایی شده است که با احتساب موارد جدید، شمار مبتلایان به کرونا در عربستان به ۲۳۷ هزار و ۸۰۳ نفر رسید. همچنین طی ساعات گذشته ۷ هزار و ۷۱۸ نفر از چنگال کرونا نجات پیدا کرده اند.

مقامات بهداشتی سعودی از وخامت وضع جسمانی ۲ هزار و ۲۳۰ کرونایی در این کشور هم خبر دادند.

وزارت بهداشت عربستان از مرگ ۴۰ نفر دیگر بر اثر کرونا هم خبر داد تا شمار فوت شدگان ناشی از کرونا در این کشور به ۲ هزار و ۲۸۳ نفر افزایش پیدا کند.