‌زنگنه روش های فروش نفت در شرایط تحریم را واکاوی کرد

مالک شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه امروز کمیسیون انرژی مجلس با وزیر نفت، اظهار داشت: جلسه امروز کمیسیون انرژی به مدت ۴ ساعت با حضور وزیر نفت و معاونان وی برگزار شد.

وی بیان کرد: زنگنه به مدت یک ساعت به ارائه کلی برنامه های وزارت نفت در ۲۱ اولویت و در حوزه های تولید و افزایش ظرفیت نفت و گاز، روش های فروش نفت در شرایط تحریم، برنامه های توسعه ای پتروشیمی و وضعیت نیروی انسانی پرداخت.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در ادامه اعضای کمیسیون مباحثی را در موضوعات مختلف از جمله برنامه وزارت نفت برای افزایش بهره وری، مدیریت دارایی های فیزیکی، ضرورت تهاتر بدهی ها به پیمانکاران بزرگ به صورت نفت، وضعیت قراردادهای جدیدی صنعت نفت و نحوه واگذاری و برنامه تعیین جایگاه ایران در تجارت آینده انرژی منطقه و جهان را مطرح کردند.

وی با اشاره به اینکه نمایندگان در این جلسه بر ضرورت اولویت گذاری درباره صنعت پالایش و طرح های ذخیره سازی میعانات گازی و فرآورده های نفتی تاکید کردند، گفت: آخرین وضعیت اصلاح نظام پرداخت حقوق و دستمزد به منظور کاهش فاصله طبقاتی و علی الخصوص یکسان سازی نظام پرداخت و اجرای ماده ۱۰ قانون مربوطه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وی افزود: حل موضوع تعارض منافع بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت و نیز برخی انتصابات، وضعیت تاسیس نهاد صدور گواهی نامه داخلی کیفیت صنعت نفت، حمایت از ایجاد و توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی و وضعیت طرح های LNG در مصارف داخلی بخصوص حمل و نقل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: گزارش تاسیس شورای تامین مالی پروژه های صنعت نفت، برنامه پدافند غیرعامل وزارت نفت در حوزه گاز شهری و روستایی، علت معطل ماندن برخی از طرح ها از جمله پتروشیمی گلستان، پاسخ به مطالبات اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت و توجه ویژه به تامین سوخت بانکرینگ در نقاط خاص مورد نیاز از جمله مباحث دیگری بود که در این جلسه مطرح شد.

شریعتی بیان کرد: رسیدگی به برخی از تخلفات در مجموعه وزارت نفت و ضرورت توجه به بحث برندینگ در صنعت نفت و مرجع شدن در حوزه های خاص فناوری از دیگر مباحث مهمی بود که اعضای کمیسیون انرژی مجلس مطرح کردند.

وی با اشاره به اینکه آخرین ظرفیت شرکت های متقاضی احداث پتروپالایشگاه و نحوه تامین مالی آنها نیز بررسی شد، گفت: وزیر نفت اعلام کرد که شرکت ها انتخاب شده و جدول اجرایی آن نهایی شده است و ادامه مسیر اجرا منتظر تشکیل جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی است.

شریعتی خاطرنشان کرد: گزارش قرارداد ترکمن گاز و رأی دیوان داوری بین المللی به منظور بررسی و تعیین تکلیف سئوال برخی از نمایندگان به هفته آینده موکول شد.