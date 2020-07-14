اردوهای جهادی در شهرستان دشتی گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری عصر سه شنبه در نشست با تشکل سیاسی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموج اظهار داشت: دانشگاه آزاد در حوزه سیاسی و اجتماعی فعالیت خوبی داشته که از این تلاشها تقدیر و تشکر میشود.
وی با تاکید بر اینکه دانشجو باید به مسائل سیاسی اشرافیت لازم داشته باشد، افزود: انتظار داریم در همه دانشگاههای شهرستان تشکلهای دانشجویی شکل بگیرد.
نادری تصریح کرد: با توجه به هجمه ای زیاد دشمنان و منافقین علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تشکلهای سیاسی با گفتمان انقلاب را تبیین کنند.
وی همچنین بر ضرورت افزایش آگاهی سیاسی به جوانان، نوجوانان و بویژه دانشجویان تاکید کرد و ادامه داد: تشکلهای سیاسی باید در زمینه شبهات دینی نیز بتوانند پاسخهای لازم را ارائه دهند.
نادری ادامه داد: تشکلهای سیاسی باید با صبر و حوصله صحبتهای مخالفین خود را بشنود و پاسخهای لازم را نیز بتواند ارائه دهد.
وی از اقدامات صورت گرفته در زمینه اردوهای جهادی تقدیر کرد و بر ضرورت گسترش اردوهای جهادی در سطح شهرستان تاکید کردند.
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