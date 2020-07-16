به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی انجمن اسلامی استان همدان؛ محمدصالح زارعی با اشاره به اینکه با شیوع دوباره ویروس کرونا امکان اجتماع حضوری دانشآموزان انجمن اسلامی ممکن نیست، اظهار کرد: بنابراین سومین تجمع به صورت مجازی با برنامههای مختلف و حضور انجمنیهای جدید برگزار خواهد شد.
وی با بیان فعالیتهای مجازی اتحادیه انجمنهای اسلامی گفت: هرساله با شروع فصل تابستان برنامههای مختلفی برای زمان اوقات فراغت دانش آموزان آماده میکردیم که متأسفانه با شیوع کرونا دیگر امکان برگزاری بسیاری برنامهها را نداریم ولی این اتفاق باعث نشد دانشآموزان را به حال خود رها کنیم.
معاون واحد برادران اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان استان همدان افزود: یکی از برنامههای اصلی ما تجمعهای مجازی ماهانه است که در آن ضمن ارائه محتواهای لازم برای یک مسئول انجمن برنامههای جانبی دیگری نظیر «ایدنو» نیز اجرا میشود.
وی با بیان اینکه اولین فراخوان «ایدنو» در این تجمع مجازی خواهد بود، گفت: «ایدنو» به معنی ایدههای دانشآموزی است که در هر مرحله از دانشآموزان در خصوص یک موضوع ایدههایی جمعآوری و به بهترین آن هدیهای اهدا خواهد شد.
زارعی اضافه کرد: مصاحبه با دانشآموزان عضو قرارگاه ملی، منتخب جشنواره ملی رسانش، نمایندگان دانش آموزی شهرستانهای ملایر و کبودرآهنگ، منتخب جشنواره مدرسه انقلاب و دبیر هیئت دانش آموزی آموزی انصارالمهدی (عج) از دیگر برنامههای این تجمع مجازی خواهد بود.
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