همکاری شهرداری در اجرای خط ۲ آبرسانی به تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج شهین باهر روز سه شنبه در جلسه کارگاهی اجرای خط ۲ آبرسانی تبریز که با حضور معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی، رئیس شورای شهر تبریز، مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان، معاون عمرانی شهرداری و شهرداران مناطق ۱ و ۹ برگزار شد، افزود: این پروژه یکی از مهمترین طرحهای آبرسانی در استان است و اجرای آن نقش مهمی در برطرف شدن مشکلات آب شرب شهر تبریز دارد.
وی با اشاره به اینکه قسمتی از اراضی این پروژه در زمینهای شهرداری تبریز قرار دارد، گفت: ما نهایت همکاری را با شرکت آب منطقهای استان انجام خواهیم داد تا با سرعت گرفتن اجرای پروژه مشکل کمبود و قطعی آب در این کلانشهر مرتفع شود.
در پایان این جلسه همچنین مدیران و مسئولان شهری و استانی از محل اجرای پروژه بازدید کردند و در جریان آخرین وضعیت آن قرار گرفتند.
خط دوم آبرسانی تبریز ۱۸۰ کیلومتر طول دارد و به عنوان خط پشتیبان از جنوب استان آذربایجانشرقی و از زرینه رود شروع و با گذر از تبریز تا شهرهای باسمنج و شبستر ادامه مییابد.
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