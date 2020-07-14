توسعه و باز پیرایی فضای سبز بدنه بزرگراه جلال آل احمد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر کریمی پور، معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه دو شهرداری تهران با اعلام این مطلب اظهار داشت: با توجه به تأثیرگذاری توسعه فضای سبز بدنه بزرگراه‌ها در تلطیف هوا و همچنین زیبایی منظر شهری، بازپیرایی و توسعه فضای سبز بدنه بزرگراه جلال آل احمد اجرا شد.

وی افزود: در این عملیات بیش از ۹۰۰ اصله درختچه یاس هلندی و برگ بو در بدنه بزرگراه جلال آل احمد حدفاصل پل گیشا تا بزرگراه یادگار امام (ره) کاشته شد.

به گفته معاون شهردار منطقه ۲ با ایجاد پوشش گیاهی جدید و مناسب در حاشیه این بزرگراه، علاوه بر زیبایی‌های بصری به دلیل خاصیت گیاهان، آلودگی زیست محیطی تعدیل و بهبود می‌یابد.

کریمی پور در ادامه به باز پیرایی فضای سبز معابر اصلی منطقه اشاره کرد وگفت: دراین طرح، با کاشت بیش از هزار اصله درختچه، فضای سبز خیابان سرو بازپیرایی شد.